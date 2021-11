Kolejny kraj zaostrza rygor sanitarny. Obowiązkowe maseczki w szkołach

Jak podaje serwis dziennika "Rzeczpospolita", państwowe władze podjęły decyzję "w związku z rosnąca liczbą zakażeń koronawirusem".

Maski w szkołach

Obowiązkowe maseczki w szkołach podstawowych we Francji wprowadzono od poniedziałku, 15 listopada. Inne zasady rygoru sanitarnego w kraju obowiązują wyłącznie na terenie Brazylijskiej Gujany Francuskiej. Nakaz jest rozporządzeniem francuskiego resortu edukacji. W swoich orędziu o przyjęcie takich rozwiązań "w walce z COVID-19" apelował prezydent Emmanuel Macron.

Maski w szkołach we Francji obowiązywały już wcześniej, ale z początkiem jesieni tego roku miejscowy rząd zdjął nakaz ze względu na spadek liczby zakażeń koronawirusem (Sars-CoV-2). Teraz przywrócono obostrzenia, ponieważ średnia dzienna liczba przypadków przekroczyła 10 tys.

– Piąta fala rozpoczęła się w Europie, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, gdzie codziennie odnotowuje się ponad 30 tys. nowych przypadków – oznajmił Macron. Prezydent Francji zwrócił przy tym uwagę na relatywnie korzystną sytuację pandemiczną swojego kraju obecnie. Jednocześnie podkreślił jednak, że tendencja zachorowań jest wzrostowa.

Trzecia dawka szczepionki

Francja wezwała seniorów do szczepienia trzecią dawką przeciwko COVID-19. Jeżeli francuscy emeryci nie przyjmą tzw. dawki przypominającej do 15 grudnia tego roku, utracą dostęp do państwowej "przepustki zdrowotnej". Nakaz dotyczy osób powyżej 65. roku życia.

Działania mają mieć związek z wykryciem nowej odmiany koronawirusa. Sytuację w państwie monitoruje Francuska Regionalna Agencja Zdrowia.

