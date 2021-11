PiS zapowiedziało projekt poselski w sprawie szczepień pracowników

O pomyśle w środę w Sejmie poinformował poseł PiS Czesław Hoc. Jak stwierdził, projekt ma złożyć grupa parlamentarzystów.

Szczepienia pracowników

We wrześniu tego roku minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał rozpoczęcie prac nad ustawą umożliwiającą pracodawcy sprawdzenie, czy jego pracownik został zaszczepiony przeciwko COVID-19. Nie trafił on jednak do tej pory pod obrady Rady Ministrów – ustaliła Wirtualna Polska.

Złożenie takiej ustawy zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc. – Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o "certyfikat covidowy" pracownika i jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami – powiedział deputowany w rozmowie z Polską Agencją Prasową, cytowany przez portal wp.pl.

Projekt, będący pomysłem grupy posłów Zjednoczonej Prawicy, ma być procedowany na kolejnym posiedzeniu sejmowym – na początku grudnia b.r.

Rekomendacje Rady Medycznej

Już wcześniej Rada Medyczna przy Kancelarii Premiera wyrażała chęci do wprowadzenia w Polsce segregacji sanitarnej obywateli na wzór francusko-włosko-portugalski. W miejscach publicznych w całym kraju miałyby być sprawdzane "paszporty covidowe". Oprócz tego, do wejścia zobowiązywałby tylko świeży test na obecność koronawirusa w organizmie.

Rekomendacja spotkała się z ostrym sprzeciwem nawet wewnątrz klubu parlamentarnego PiS. – My, Polacy, dobrze wiemy, czym się każda segregacja ludzi kończy. Takich rozwiązań nie możemy zaakceptować – komentowała dla portalu DoRzeczy.pl poseł Anna Maria Siarkowska.

