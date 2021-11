Projekt ustawy o szczepieniach pracowników. Komentarz Niedzielskiego

Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości ma zgłosić projekt ustawy umożliwiający sprawdzanie szczepień pracowników przez pracodawców. W minionym tygodniu o pomyśle na konferencji prasowej w gmachu Sejmu poinformowali posłowie Zjednoczonej Prawicy – Czesław Hoc i Paweł Rychlik.

Niedzielski o projekcie

"Proponowany projekt równorzędnie traktuje zaszczepienie, test i status ozdrowieńca. Oznacza to, że osoby niezaszczepione będą mogły potwierdzać swoje bezpieczeństwo epidemiczne testem" – odniósł się do sprawy za pośrednictwem konta na portalu Twitter Adam Niedzielski.

Minister zdrowia we wrześniu tego roku zapowiadał złożenie podobnego projektu. Chodziło o możliwość sprawdzania odbycia szczepienia przeciwko COVID-19 w miejscach pracy. Jednak ustawa do tej pory nie trafiła pod obrady Rady Ministrów.

PiS podzielony

Projekt ustawy o szczepieniach pracowników to pomysł części posłów klubu PiS. – Przedsiębiorca będzie mógł poprosić o "certyfikat covidowy" pracownika i jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu tam, gdzie nie będzie miał styczności z klientami – mówił Czesław Hoc.

Krytycznie do założeń projektu mają być nastawieni niektórzy parlamentarzyści z obozu Zjednoczonej Prawicy. Jako "absolutnie polityczny strzał w kolano" projekt oceniła poseł Anna Maria Siarkowska.

– Ustawa o możliwości weryfikowania statusu szczepienia pracownika przez pracodawcę jest niekonstytucyjna i godzi w wolność obywateli – powiedziała polityk w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

