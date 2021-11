Nie tylko koronawirus. Ruszyły darmowe szczepienia na grypę

Od wtorku, 23 listopada osoby pełnoletnie będą mogły zaszczepić się bezpłatnie przeciwko grypie – przekazał resort zdrowia. Po preparat trzeba się będzie zgłosić do dowolnego punkty szczepień w kraju, podobnie jak od dłuższego czasu w przypadku szczepienia przeciwko COVID-19.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek przeciwko grypie byli m.in.: medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze oraz seniorzy. Rozporządzenie o darmowym preparacie dla wszystkich od 23 listopada 2021 roku podpisał minister zdrowia Adam Niedzielski. – Zależy nam na tym, by jak najwięcej Polaków chciało i mogło ochronić się przed grypą, dlatego od 23 listopada rozszerzamy grupę, która będzie miała możliwość przyjęcia bezpłatnej szczepionki. Zwiększamy także liczbę szczepionek w aptekach – powiedział. Jak dodał: "To szczególnie ważne w obliczu czwartej fali pandemii koronawirusa".

– Sezon grypowy zaczął się w październiku i zbiegł się z kolejną falą wzrostu zakażeń koronawirusem, dlatego zdecydowaliśmy, że każdy dorosły będzie mógł zadbać dodatkowo o swoje zdrowie, wystarczy, że zgłosi się na szczepienie do wybranego punktu szczepień – stwierdził minister.

Od początku 2021 roku trwają w Polsce masowe szczepienia przeciwko COVID-19. Jak przekazał wiceminister zdrowia Wojciech Andrusiewicz, według danych Ministerstwa Zdrowia, tylko trzy proc. osób zaszczepionych w pełni zmarło po zakażeniu koronawirusem.

– Od 27 stycznia, czyli rozpoczęcia podawania drugiej dawki szczepionki do dziś w granicach trzech proc. osób nie poradziło sobie po pełnym zaszczepieniu przeciw COVID-19 – oznajmił. Dodał przy tym, że w większości przypadków byli to ludzie z chorobami towarzyszącymi.

