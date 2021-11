Witek zaprasza opozycję na spotkanie ws. projektu szczepień pracowników

Polityk Prawa i Sprawiedliwości wiadomość przekazała w poniedziałek na zwołanej specjalnie w gmachu Sejmu konferencji prasowej.

Narada ws. szczepień

– My, jako posłowie, mamy inicjatywę poselską. Ona nie musi być inicjatywą poszczególnych klubów. Jest nas 460. Możemy z inicjatywą wyjść ponad podziałami, jako parlamentarzyści. Dlatego postanowiłam na środę na godz. 12:00 zaprosić przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół, które są w Sejmie. Takie zaproszenia, podpisane przeze mnie, zostały już państwu przewodniczącym wręczone. Chcę zobaczyć, czy jest dobra wola, czy są pomysły, czy jesteśmy w stanie zjednoczyć się w tej trudnej sytuacji, która dotyczy nas wszystkich, ponieważ ten wirus, na co wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, nie ma barw partyjnych – powiedziała Elżbieta Witek.

Według marszałek Sejmu, powinien również powstać międzyklubowy zespół parlamentarny z założeniami wszystkich partii, które zostaną przedstawione na środowej naradzie. Procesem legislacyjnym miałoby się zająć Sejmowe Biuro Legislacji.

– Jeżeli będzie wola, będziemy chcieli zrobić to bardzo szybko. Jeśli tej woli nie będzie, to będzie oznaczało, że to jest zwykłe krytykanctwo, a nie próba wspólnego podejścia do rozwiązań prawnych, które pomogłyby w walce z pandemią i jej skutkami – oznajmiła Witek. I zasugerowała, że bez konsensusu przez Sejm mógłby przejść projekt o szczepieniach pracowników autorstwa części deputowanych Zjednoczonej Prawicy.

Komentarz Kowalskiego

Do propozycji marszałek Elżbiety Witek odniósł się już na Twitterze poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

"Szanowna Pani Marszałek! W jakim celu organizuje Pani spotkanie z postkomunistami i antypaństwową PO Donalda Tuska? Wierzę, że po to, by powiedzieć, że będziemy przed nimi twardo bronić nie tylko granicy, ale i konstytucyjnych praw i wolności milionów Polaków!" – napisał polityk z formacji Zbigniewa Ziobry.

twitterCzytaj też:

Szczerba: Ten rząd nie ma strategii walki z COVID-19. Jest odpowiedź Ministerstwa ZdrowiaCzytaj też:

Grzesiowski: Rady ekspertów nie są brane pod uwagę przez rząd