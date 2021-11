Przymus szczepień na COVID w Czechach? Jasna decyzja formującego się rządu

Nowy rząd chce za to wykorzystywać na większą skalę testy PCR. To informacje płynące ze strategii walki z epidemią, przedstawionej w środę przez liderów pięciu partii koalicyjnego gabinetu Petra Fiali. Przyszły premier ocenił, że obecnej fali pandemii już nie można powstrzymać. W kraju wykryto rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem.

Aktualne dane ministerstwa zdrowia mówią o 25 864 nowych zakażeniach wykrytych w ciągu ostatniej doby. To najwyższy dobowy bilans od marca 2020 r.

W szpitalach przebywa obecnie 5652 pacjentów z COVID-19, a 799 z nich jest w ciężkim stanie na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

W ostatniej dobie odnotowano 48 zgonów związanych z COVID-19, ale ta liczba będzie jeszcze aktualizowana. Od początku pandemii w Czechach zmarło 32 408 osób.

Nowy rząd: Wykluczamy zamykanie szkół

Zdaniem Fiali, który w piątek ma zostać mianowany premierem przez prezydenta Milosza Zemana, obecnej fali pandemii nie można zatrzymać, a jedynie ograniczyć jej skutki, chroniąc system opieki zdrowotnej przed załamaniem.

Politycy powstającego rządu zakładają, że do zarządzania pandemią powinny wystarczyć uprawnienia, jakie mają stacje sanitarno-epidemiologiczne w poszczególnych regionach kraju. To one mogą np. podejmować decyzje ograniczające limity uczestników imprez masowych, mają także prawo egzekwowania obowiązujących zarządzeń.

Przedstawiona dziennikarzom strategia centroprawicowego rządu wyklucza zamykanie szkół i powszechne obowiązkowe szczepienia. Możliwe będą jedynie dla poszczególnych grup zawodowych na ich wniosek. Politycy zwrócili się do Czechów z apelem o przyjmowanie trzeciej dawki szczepionek przeciw COVID-19.

Vlastimil Valek, wskazywany jako przyszły minister zdrowia w gabinecie Fiali, powiedział, że obowiązkowe szczepienia nie są rozwiązaniem, a jedynie dzielą społeczeństwo. Opowiedział się za powrotem do uznawania negatywnego wyniku testu PCR jako "certyfikatu covidowego". Chce poszerzyć bazę do ich wykonywania i liczbę samych takich testów.

