Zakończyło się spotkanie szefów klubów z marszałek Witek. "Dyskusja była naprawdę rzeczowa"

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła na środę szefów klubów i kół parlamentarnych na rozmowę w sprawie wyjścia ponad podziałami z projektem ustawy dotyczącym możliwości weryfikacji szczepień pracowników. Jak mówiła, jeżeli na środowym spotkaniu kluby i koła parlamentarne wyrażą zgodę i wolę współpracy, powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracuje założenia ustawy.

Dyskusja ponad podziałami

Na konferencji prasowej Elżbieta Witek poinformowała, że na początku spotkania zaproponowała, by przedstawiciele klubów spróbowali znaleźć jakiś wspólny mianownik dotyczący strategii walki z pandemią. Marszałek Sejmu przyznała, że "dyskusja była naprawdę rzeczowa".

– Padały konkretne propozycje, szczególnie ze strony PSL, Koalicji Polskiej, ze strony Kukiz’15, także ze strony Lewicy i Polski 2050. Ta dyskusja była długa, każdy miał prawo się wypowiedzieć dwukrotnie, wypowiadał się także minister Kraska, a także był dyrektor Zaczyński, który jest członkiem Rady Medycznej przy premierze – poinformowała.

Witek przekazała, że przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej domagali się, by wszystkie rekomendacje Rady Medycznej przy premierze były jawne i dostępne dla opinii publicznej. – Otóż te rekomendacje są jawne. Najnowsza rekomendacja Rady Medycznej właśnie teraz, z 22 listopada, dostałam ją przed wejściem na to spotkanie, która odnosi się do tego, w jakiej sytuacji obecnie jesteśmy – dodała.

Są punkty wspólne

Marszałek nie bez satysfakcji przyznała, że w propozycjach klubów można znaleźć pewne punkty wspólne. Ustalono, że odbędzie się kolejne robocze spotkanie polityków z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską. Jego data ma zostać ogłoszona prawdopodobnie w piątek.

Co z kontrowersyjną ustawą?

Na spotkaniu nie zabrakło także tematu kontrowersyjnej ustawy zaproponowanej przez posłów PiS, która zakłada udostępnienie pracodawcom informacji o zaszczepieniu swoich pracowników.

– Pytanie było takie, co to zmieni. Zwłaszcza że okazuje się, że są już fałszywe certyfikaty COVID-owe, takie się zdarzają, po prostu ludzie oszukują i o tym też była mowa na dzisiejszym spotkaniu, a poza tym osoby zaszczepione także mogą zachorować i także mogą, chociaż w zdecydowanie mniejszym stopniu, zarażać. Na tym spotkaniu roboczym będzie się można zastanowić, ale jakiegoś entuzjazmu przy tej propozycji nie było – relacjonowała Elżbieta Witek.

Czytaj też:

Jak Solidarna Polska zagłosuje ws. kontrowersyjnej ustawy sanitarnej? Poseł Sak wyjaśniaCzytaj też:

Narada w Sejmie. Kto dotarł na spotkanie z marszałek Witek?