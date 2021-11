Fałszywe certyfikaty covidowe. Jest reakcja premiera

Premier na konferencji prasowej był pytany, jak rząd kontroluje proceder wydawania fałszywych certyfikatów szczepień przeciw COVID-19.

Fałszywe certyfikaty

Szef rządu zwrócił uwagę, że fałszywe certyfikaty covidowe to problem całej Europy.

– Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z kilkoma premierami, także poruszaliśmy te tematy. Wiem niestety, że kwitnie rynek fałszywych certyfikatów zaszczepienia przeciw COVID-19. To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo taka osoba naraża inne na zakażenie, a w związku z tym na najbardziej tragiczne konsekwencje – podkreślił Morawiecki.

– W związku z tym wydałem dodatkowe polecenia do głównego inspektora sanitarnego i ministra spraw wewnętrznych związane z kontrolą tego procederu – poinformował Morawiecki.

Nowe zabezpieczenia

Od 22 listopada Ministerstwo Zdrowia prowadzi dodatkowe zabezpieczenie przy logowaniu do aplikacji gabinet.gov. To m.in. pokłosie spraw związanych z wystawianiem unijnych certyfikatów covid (UCC) osobom, które nie zostały zaszczepione. Część medyków, z których kont wystawione zostały certyfikaty, twierdziła, że wykradziono im dane do logowania.

Dwuetapowe logowanie oznacza, że do zalogowania nie wystarczy już tylko znajomość loginu i hasła, lecz także konieczne jest wprowadzenie kodu wysłanego SMS-em na numer telefonu użytkownika lub potwierdzenie w aplikacji bankowej, w zależności od wybranej metody logowania.

Duża grupa użytkowników aplikacji świadomych zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa samodzielnie wymusiła podawanie kodu z SMS-a przy logowaniu, zmieniając ustawienia własnego konta w profilu zaufanym.

Gabinet.gov to bezpłatna aplikacja umożliwiająca wystawianie m.in. e-recept i e-skierowań oraz unijnych certyfikatów covid. Logowanie do niej możliwe jest przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu.

Procederu fałszowania certyfikatów covidowych stanowczo potępiła m.in. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

"Pielęgniarki i położne angażują się w działania, których celem jest zbudowanie zaufania Polaków wobec szczepień ochronnych, ponieważ zgodnie z aktualną wiedzą medyczną są one najskuteczniejszym narzędziem w walce z pandemią COVID-19" – podkreślono w opublikowanym na początku listopada komunikacie.

"Praktyki, które temu przeczą stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz godzą w wizerunek zawodu pielęgniarki i położnej" – dodano.

Czytaj też:

Premier zapowiedział obniżenie ceny paliwaCzytaj też:

Morawiecki: Komisja Europejska chce nas złamać. Nie poddamy się szantażowi