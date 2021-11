Skandal w Austrii. Rządzący wzięli udział w imprezie pomimo lockdownu

Rząd Austrii zdecydował w ostatnich tygodniach o zaostrzeniu restrykcji sanitarnych. Decyzję o wprowadzeniu blokady rząd tłumaczy rekordowymi wzrostami liczby zakażeń koronawirusem. Lockdown potrwa co najmniej 10 dni, w razie potrzeby może zostać wydłużony do 20.

Dodatkowo władze zdecydowały, że od 1 lutego przyszłego roku w kraju będzie obowiązek szczepień. Za ich brak grozić będzie kara w wysokości 3600 euro, a dla osób które nie przyjmą trzeciej dawki szczepionki - 1400 euro.

Impreza w czasie lockdownu

Z powodu lockdownu na terenie całej Austrii nie mogą odbywać się imprezy oraz wydarzenia gromadzące znaczną ilość ludzi. Pomimo tego telewizja ORF zdecydowała, że coroczny bal charytatywny z udziałem polityków, celebrytów i sportowców odbędzie się. W imprezie wzięli udział kanclerz Austrii, prezydent oraz minister zdrowia.

Stacja zapewnia, że gala odbyła się z zachowaniem wszystkich możliwych restrykcji sanitarnych. Każdy z uczestników musiał być zaszczepiony oraz pokazać aktualny test na obecność koronawirusa. Liczbę uczestników wydarzenia zmniejszono do 100 osób. Pomimo tego impreza wywołała falę krytyki w Austrii.

''Hipokryzja i nieuczciwość''

Jak informuje portal ''Heute.at'', największą irytację wśród obywateli wywołuje widok tańczących i śmiejących się polityków, podczas gdy Austriacy nie mogą swobodnie funkcjonować. Internauci piszą wprost o "hipokryzji i nieuczciwości'' władzy.

Dominik Nepp z Wolnościowej Partii Austrii wskazuje na łamach gazety, że przeprowadzane testy przed imprezą nie mają znaczenia, w momencie gdy ''wiedeńczycy muszą siedzieć zamknięci w domach''.

Zdaniem polityka nie może być tak, że rząd federalny zarządzi ogólnokrajową blokadę i normalni obywatele muszą się do niej stosować, podczas gdy rządzący mogą robić co chcą.

– Jeśli rząd federalny może to zrobić, to wszyscy inni też – mówi Nepp wzywając do równego traktowania.

Stacja ORF wskazuje, że pomimo wprowadzonej blokady warto było zorganizować imprezę, gdyż udało się zebrać 3 mln euro na cele charytatywne. Dodatkowo telewizja przekonuje, że zrezygnowano z tradycyjnego bankietu, który odbywa się po tego typu wydarzeniach.

