Władze kraju chcą karać seniorów, którzy się nie zaszczepili

Oznacza to, że szczepienia w Grecji będą de facto obowiązkowe. Wiadomość przekazała agencja informacyjna Reuters, cytowana przez portal rp.pl.

Grzywna dla seniora

Seniorów, którzy nie zaszczepią się przeciwko COVID-19, czeka kara grzywny w wysokości 100 dolarów co miesiąc, począwszy od 16 stycznia 2022 roku, dopóki nie przyjmą preparatu. Zaszczepienie w Grecji wynosi 63 proc. społeczeństwa. Kraj zamieszkuje ok. 11 mln osób. – Skupiamy nasze wysiłki na ochronie obywateli i dlatego szczepienie na COVID-19 będzie od teraz obowiązkowe – poinformował premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. – Grecy mający więcej niż 60 lat, którzy nie zaszczepili się, muszą do 16 stycznia przyjąć co najmniej pierwszą dawkę szczepionki albo narażą się na karę administracyjną w wysokości 100 euro co miesiąc – dodał polityk.

Na przestrzeni listopada 2021 roku Grecja odnotowuje przyrost liczby zakażeń koronawirusem (Sars-CoV-2). Dobowe wzrosty są rekordowe dla tego kraju. W ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 6,6 tys. nowych i potwierdzonych przypadków, ale w w tym miesiącu zdarzały się już dobowe wyniki przekraczające 8 tys. wykrytych zakażeń. Od początku pandemii w Grecji odnotowano 931 183 przypadków. Z powodu COVID-19 zmarło 18 067 osób.

Władze państwowe już wcześniej wprowadziły zaostrzone restrykcje sanitarne. W całym kraju niezaszczepieni nie wejdą m.in. do restauracji, kina, muzeum czy siłowni. Dotyczy to także sytuacji, kiedy dana osoba posiada aktualny test na koronawirusa w organizmie z wynikiem negatywnym.

Czytaj też:

Niemcy: Policja zablokowała nielegalną akcję szczepień na prywatnym lotniskuCzytaj też:

Prezydenci V4 apelują o szczepienie się przeciw COVID-19