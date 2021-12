Wielka Brytania raportuje o nowych przypadkach wariantu Omikron

W reakcji na odkrycie wariantu Omikron brytyjski rząd przywrócił w Anglii obowiązek noszenia maseczek w sklepach i w transporcie publicznym, a także przywrócił wymóg wykonywania testów PCR przez wszystkich przyjeżdżających z zagranicy i zaostrzył zasady kwarantanny. Z kolei we wtorek premier Boris Johnson zapowiedział, że do końca stycznia wszyscy dorośli mieszkańcy Anglii będą mieć możliwość zaszczepienia się dawką przypominającą.

Ponowne restrykcje

Przywrócone restrykcje mają obowiązywać do 24 marca 2022 roku, ale co trzy tygodnie będzie dokonywany ich przegląd. Javid w rozmowie ze Sky News powiedział, że w ciągu dwóch tygodni, a więc przed pierwszym przeglądem, powinno być już wiadomo, czy na ile groźny jest Omikron i być może przegląd zostanie dokonany wcześniej.

– Jesteśmy przekonani, że tak naprawdę być może w ciągu dwóch tygodni będziemy wiedzieć o wiele więcej na ten temat. Być może nawet nie będziemy musieli czekać trzech tygodni, ponieważ teraz, gdy mamy żywe próbki wirusa, trafiły one do naszych laboratoriów w Porton Down, ale trzy tygodnie były rozsądną datą do wyznaczenia przeglądu – mówił minister zdrowia.

Javid przyznał, że cel jakim jest zaoferowanie do końca stycznia dawki przypominającej wszystkim dorosłym będzie wymagał "ogromnego wysiłku", ponieważ oznacza to konieczność zwiększenia tempa ich podawania do około pół miliona dziennie, a obecnie jest to średnio ok. 370 tys., ale wyraził przekonanie, że uda się to osiągnąć.

Jeśli chodzi o wykryte przypadki wariantu Omikron, to 13 wykryto w Anglii, a dziewięć w Szkocji, przy czym tam, wszystkie związane są z jednym prywatnym wydarzeniem.

