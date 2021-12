Ilu zaszczepionych Polaków zachorowało na COVID-19? Kraska podał dane

Wiceminister podkreślił, że najważniejszą rzeczą jest szczepienie. Dodał, że rośnie zainteresowanie szczepieniami, również dawką przypominającą, która "jak pokazują badania, zdecydowanie podnosi naszą odporność i zabezpiecza przed skutkami covid". Skuteczność szczepień Kraska zobrazował liczbami.

– Liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepień drugą dawką, to jest 2 mln 20 tys. osób. Liczba zakażeń wśród osób zaszczepionych, po upływie 14 dni od przyjęcia tej drugiej dawki, to 259 tys. 120 osób, czyli wartość procentowa osób, które były zaszczepione w pełni a zachorowały, to 12,8. Na 10 osób zakażonych, 9 osób to były osoby niezaszczepione – podsumował.

Ilu zaszczepionych zmarło z powodu COVID-19?

Ponadto przekazał, że osób, które poniosły śmierć w tym czasie w Polsce z powodu COVID-19 było 47 tys. 531, w tym 2 tys. 960 zmarłych (6,3 proc.) to osoby w pełni zaszczepione. – Na 100 zgonów 94 osoby to były osoby niezaszczepione – podkreślił.

Jeśli chodzi o sytuację chorych, którzy w wyniku zakażenia trafiły w tym okresie do szpitali, to 4,9 proc. z nich były w pełni zaszczepione. Hospitalizowano łącznie – jak przekazał Kraska – 102 tys. 48 osób, w tym w pełni zaszczepionych osób, które trafiły do szpitala było 5018.

Przypomniał, że na walkę z epidemią w 2021 r. rząd przeznacza 34,3 mld zł, a w przyszłym roku planuje na ten cel wydać ponad 21 mld zł.

Większy zapas łóżek i respiratorów

Wiceminister zaznaczył, że w IV fali pandemii, od 31 sierpnia, zwiększono zapas łóżek dla pacjentów z CODVID-19 o ponad 21 tys., a respiratorów o prawie 2 tys. Obecnie dla tych pacjentów w szpitalach przygotowane są 27 694 łóżka i 2523 respiratory. Uruchomiono – jak wyliczał wiceminister – 25 szpitali tymczasowych.

– Aktualnie w szpitalach tymczasowych mamy do dyspozycji 2529 łóżek i 360 miejsc dla pacjentów wymagających terapii respiratorowej – wyliczył Kraska.

Zaznaczył, że jesteśmy "w okolicach szczytu IV fali", ale liczba pacjentów wymagających hospitalizacji będzie przez kolejne tygodnie jeszcze utrzymywać się na wysokim poziomie. Dlatego resort – jak wyjaśnił – chce do 10 grudnia zwiększyć liczbę łóżek dla pacjentów z COVID do 32 tys., a respiratorów do 2,8 tys.

