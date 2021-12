MZ podjęło pilną decyzję dotyczącą szczepień preparatem J&J

Rzecznik zaznaczył, że do resortu docierają informacje od obywateli o problemach po przyjęciu dawki przypominającej preparatem Johnson & Johnson.

– Sytuacja wygląda tak, że po konsultacji z ministrem ds. cyfryzacji podjęliśmy dzisiaj pilną decyzję o wstrzymaniu wystawiania certyfikatów po dawce przypominającej dla pacjentów zaszczepionych szczepionką Johnson & Johnson – poinformował Andrusiewicz.

Podkreślił, że jest to problem całej UE. – Po zaszczepieniu szczepionką Johnson & Johnson, kiedy decydujemy się na zaszczepienie dawką przypominającą, mamy w karcie szczepienia, przy certyfikacie, wpisane dwa na dwa. Oznacza to, że ostatnią przyjmowaną dawką jest albo Pfizer albo Moderna. Tym samym aplikacje we wszystkich państwach unijnych odczytują, że jesteśmy po pełnej dawce szczepienia Pfizera bądź Moderny i obowiązuje nas ten 14-dniowy okres wyczekiwania – wyjaśnił Andrusiewicz.

System wygeneruje dwa certyfikaty

Przyznał, że na poziomie UE nie ma żadnych regulacji. – Chroniąc naszych obywateli przed możliwymi konsekwencjami, których już niektórzy doświadczyli, zdecydowaliśmy się dzisiaj nie wystawiać certyfikatu po dawce przypominającej. Certyfikat po dawce podstawowej szczepionki Johnson & Johnson obowiązuje 12 miesięcy, więc tutaj nie ma żadnych problemów, żeby obywatele posługiwali się tym certyfikatem po pierwszej szczepionce – zastrzegł.

Dodał, że w ciągu dwóch tygodni na Internetowym Koncie Pacjenta każdej osoby zaszczepionej dawką przypominającą będą wygenerowane dwa certyfikaty. – W ciągu dwóch tygodni my, jako Polska, pierwsi wprowadzimy identyfikację po dwóch certyfikatach – poinformował.

Andrusiewicz wyjaśnił, że pacjenci, którzy teraz przyjmą przypominającą dawkę szczepionki Johnson & Johnson, będą posługiwać się starym certyfikatem covidowym. – Wszyscy od dzisiaj będą posługiwać się certyfikatem starym, a w ciągu dwóch tygodni certyfikat nowy trafi na Internetowe Konto Pacjenta – powiedział.

Czytaj też:

Niepożądane odczyny poszczepienne w Polsce. Podano daneCzytaj też:

Andrusiewicz: W Polsce nie wykryto wariantu Omikron