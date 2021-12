Ponad 25 tys. nowych zakażeń. MZ podało dane

Nowe i potwierdzone przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (4270), śląskiego (3361), wielkopolskiego (2308), małopolskiego (2255), dolnośląskiego (2070), kujawsko-pomorskiego (1490), łódzkiego (1417), pomorskiego (1407), zachodniopomorskiego (1393), lubelskiego (1033), podkarpackiego (907), warmińsko-mazurskiego (899), opolskiego (833), lubuskiego (660), świętokrzyskiego (639), podlaskiego (469).

Jednocześnie resort zdrowia informuje, że 165 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 135 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 367 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem 3 649 027/85 630 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Szczepienia w Polsce

W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest w Polsce ponad 20,4 mln obywateli; ponad 3 mln osób przyjęło dawkę przypominającą. Ministerstwo Zdrowia podało, że bezpłatną aplikację "Skaner Certyfikatów COVID" pobrało ponad 825 tys. użytkowników.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce 20 470 166 osób. Dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęły 3 052 853 osoby – podano w piątek na stronach rządowych.

Zaledwie 1,41 proc. osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 zostało zakażonych. Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 13,5 proc. zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Podało także, że wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 6,73 proc. stanowiły osoby zaszczepione, zgony nie są związane ze szczepieniem.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w Polsat News był pytany, czy jego zdaniem szczepienia przeciw SARS-CoV-2 powinny być obowiązkowe. – Ja uważam jednak, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej z jednej strony narażone, a z drugiej też odpowiadają w sensie społecznym za pewne zwiększone ryzyko transmisji, to z punktu widzenia mojego te grupy rzeczywiście powinny podlegać obowiązkowi szczepień – powiedział.

Osoby starsze zarażają się pomimo szczepień. Niepokojące wyniki badań

