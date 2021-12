Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19. Polacy zabrali głos

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytano czy - ich zdaniem - "szczepienia na COVID-19 powinny być w Polsce obowiązkowe".

Wyniki sondażu

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 43,5 proc. respondentów. Odpowiedzi "nie" udzieliło 40,8 proc. badanych. 15,7 proc. nie ma zdania w tej spawie.

– Udział procentowy respondentów popierających obowiązek szczepień wzrasta wraz z wiekiem (32 proc. wśród najmłodszych, 52 proc. wśród najstarszych). Przymus szczepień popiera częściej niż co druga osoba (51 proc.) z dochodami przekraczającymi 5000 zł i ponad połowa (53 proc.) mieszkańców największych miast – komentuje, cytowany przez portal, prezes zarządu SW Research Przemysław Wesołowski.

Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30.11-1.12.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Niedzielski o obowiązku szczepień

Minister zdrowia Adam Niedzielski w Polsat News był pytany, czy jego zdaniem szczepienia przeciw SARS-CoV-2 powinny być obowiązkowe. – Ja uważam jednak, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej z jednej strony narażone, a z drugiej też odpowiadają w sensie społecznym za pewne zwiększone ryzyko transmisji, to z punktu widzenia mojego te grupy rzeczywiście powinny podlegać obowiązkowi szczepień – powiedział.



Dopytywany, czy taki obowiązek miałby dotyczyć medyków i nauczycieli, Niedzielski potwierdził. – Nauczyciele też – powiedział. Ocenił, że obowiązkowe szczepienia powinny dotyczyć także służb mundurowych "ze względu na pełnione obowiązki". Jednocześnie zapewnił, że zmiany te nie będą wprowadzane "z dnia na dzień". Zdaniem ministra nie ma natomiast konieczności objęcia obowiązkiem szczepień pracowników handlu.

