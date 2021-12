Ekspert: Koronawirus jest i będzie zawsze. Nowe warianty będą powodować przeziębienie

Omikron prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni stanie się w Wielkiej Brytanii dominującym wariantem koronawirusa - powiedział w poniedziałek prof. Paul Hunter, ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych z University of East Anglia.

Omikron w Wielkiej Brytanii

Wskazując na szybki wzrost liczby zakażeń w RPA, ocenił on w rozmowie z BBC, że Omikron "rozprzestrzenia się raczej szybciej niż wariant Delta", ale pozostaje pytanie, na ile jest szkodliwy ten nowy wariant.

"To, jak będzie się rozprzestrzeniać w Wielkiej Brytanii jest nadal niepewne, ale myślę, że są wczesne sygnały, iż prawdopodobnie będzie rozprzestrzeniać się dość szybko i prawdopodobnie zacznie stanowić konkurencję dla Delty i stanie się dominującym wariantem prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni lub przynajmniej miesiąca" - powiedział.

Hunter szacuje, że w Wielkiej Brytanii może być już ponad tysiąc przypadków Omikrona. W niedzielę Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) informowała o 246 potwierdzonych przypadkach.

Ekspert: Koronawirusem zarażamy się regularnie

Zapytany, czy Wielka Brytania jest bliżej początku pandemii niż końca, Hunter odparł, że "niekoniecznie zgodziłby się z tym całkowicie". "Myślę, że ten wirus jest wokół i będzie wokół na zawsze. Ostatni raz mieliśmy dużą epidemię koronawirusa, jak sądzimy, 130 lat temu i ten wirus nadal krąży, zarażamy się nim dość regularnie, co trzy do sześciu lat, i w zasadzie powoduje on zwykłe przeziębienie. To jest prawdopodobnie droga, w którą ta pandemia zmierza - będziemy wielokrotnie przechodzić Covid, będziemy wielokrotnie zakażeni nowymi wariantami, ale w większości przypadków będą one po prostu kolejną przyczyną zwykłego przeziębienia" - wyjaśnił.

Dodał, że aby powstrzymać przyszłe warianty konieczne jest spowodowanie, by wszystkie podatne na zachorowanie osoby na świecie zostały zaszczepione, ale obecnie jeszcze jest daleko do tego.

Zapytany o ewentualne restrykcje na okres Bożego Narodzenia, powiedział, że w tym czasie w rzeczywistości jest mniej interakcji między ludźmi w ciągu tygodnia roboczego, więc nie sądzi, że spotkania rodzinne były zagrożone.

