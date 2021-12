Austria będzie karała grzywną za brak szczepień. Podano kwotę

Projekt ustawy ma być gotowy pod koniec tego tygodnia – informuje Vienna Online. Ustawodawcy chcą karać nie tylko za brak szczepień, ale też za fałszowanie zaświadczeń zwalniających od szczepień, również w tym przypadku grzywna miałaby wynieść 3600 euro.

Kary dla niezaszczepionych

Planowane zmiany przedstawili minister zdrowia Wolfgang Mueckstein (Zieloni) i minister konstytucyjna Karoline Edtstadler (OeVP). Projekt wspierają i udział w jego opracowywaniu biorą także przedstawiciele opozycji: liberalnego NEOS-u oraz socjaldemokratycznego SPOe.

Obowiązek szczepień przeciw COVID-19 ma wejść w życie najprawdopodobniej 1 lutego 2022 r., a do 15 lutego wszystkie niezaszczepione osoby otrzymać mają z ministerstwa zdrowia informację o obowiązku zaszczepienia się. Natomiast od 15 marca będą już nakładane grzywny na osoby odmawiające szczepienia – od początkowej kary 600 euro do nawet 3600 euro. Nie przewiduje się zamiany grzywny na karę pozbawienia wolności.

„Zebrane w ten sposób pieniądze mają trafić do szpitali” – podkreśla Vienna Online. „W wersji roboczej ustawy wyraźnie wykluczono stosowanie przymusu w celu wymuszenia obowiązku szczepień”.

Zgodnie z projektem wymóg szczepienia dotyczyć będzie trzech dawek. Obowiązkiem szczepienia objętych zostanie 7,7 mln Austriaków powyżej 14 roku życia.

Projekt zakłada zwolnienie z obowiązku szczepień w kilku wyjątkach, jak przypadku osób w wieku poniżej 14 roku życia, kobiet w ciąży, osób, które nie mogą być zaszczepione ze względów medycznych, a także osób, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy przechorowały COVID-19.

Do wystawiania zaświadczeń lekarskich o przeciwskazaniach do szczepienia będą upoważnieni m.in. lekarze rodzinni, interniści, psychiatrzy, dermatolodzy, ginekolodzy i pediatrzy. Za nieuzasadnione wystawienie takiego zaświadczenia grozić będzie grzywna do 3600 euro.

