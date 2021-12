Holandia: Spada liczba zakażeń koronawirusem w Niderlandach

Pozytywne informacje przekazał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM). Od piątku do soboty rano było ich 17 828.

COVID w Holandii

Komunikat instytutu przyniósł dawno oczekiwane wieści. Nie tylko spada liczba zakażeń, ale także mniej osób trafia do szpitali z powodu Covid-19.

Do sobotniego wieczora hospitalizowano w sumie 2743 osób, z czego 634 na oddziałach intensywnej terapii. W piątek było ich o 39 więcej. W ciągu ostatnich siedmiu dni zarejestrowano 135 304 przypadki zakażenia koronawirusem - średnio 19 329 dziennie. To o 7 proc. mniej niż przed tygodniem.

Od trzech tygodni w Holandii obowiązują nowe obostrzenia. Obowiązuje zasada dystansowania społecznego polegającego na zachowaniu 1,5 m odstępu od innych osób; maseczki trzeba nosić we wszystkich miejscach publicznych. Sklepy, restauracje, muzea, firmy usługowe oraz siłownie muszą być zamykane o godzinie 17.

Powszechnie obowiązuje tzw. przepustka sanitarna, która jest niezbędna m.in. po to, by odwiedzić muzeum, pójść do restauracji lub siłowni.

Protesty

Przez Holandię od wielu tygodni przetacza się fala protestów. Podczas jednego z nich w trakcie zamieszek policja raniła dwóch protestujących. Manifestacje gromadzą kilkadziesiąt tysięcy Holendrów.

Na demonstracjach pojawiają się transparenty z hasłami „mamy dość kłamstw”, „szczepionki = trucizna” oraz „miłość, wolność bez dyktatury”. Holendrzy zarzucają mediom nierzetelne relacjonowanie protestów.

Organizatorem demonstracji jest porozumienie kilkudziesięciu organizacji pod nazwą Samen voor Nederland (Razem dla Holandii).

