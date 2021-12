Kraska: Potwierdzono pierwszy przypadek wariantu omikron w Polsce

Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho - podało Ministerstwo Zdrowia.

– Mamy informację sprzed chwili. Mamy w Polsce już potwierdzony pierwszy przypadek omikronu. Jest to przypadek ze stacji WSSE (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - PAP) z Katowic – powiedział Kraska.

"Potwierdzamy wykrycie wirusa w wersji Omicron przez WSSE Katowice. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze. @GIS_gov podjął niezbędne działania" – napisał na Twitterze resort zdrowia.

Wariant Omikron

We wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegała, że wariant Omikron rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widziano przy żadnym innym poprzednim wariancie koronawirusa. – Rzeczywistość jest taka, że wariant ten prawdopodobnie można byłoby znaleźć w większości krajów świata, mimo że nie został tam jeszcze wykryty – mówił sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Istnieje "bardzo wysokie" ryzyko, że nowy wariant koronawirusa Omikron stanie się dominujący w Europie na początku przyszłego roku i doprowadzi do rosnącej liczby ciężkich zachorowań na COVID-19 - ostrzegło w środę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Zdaniem ECDC w obliczu rozwoju wariantu Omikron niezbędne są "pilne działania, ponieważ same szczepionki nie wystarczą" do walki z tym wirusem.

– W obecnej sytuacji same szczepienia nie pozwolą nam zapobiec skutkom działania wariantu Omikron, ponieważ nie ma czasu na uzupełnienie wciąż istniejących luk w szczepieniach – powiedziała dyrektor ECDC Andrea Ammon w nagraniu wideo.

