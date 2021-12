Prezydent Duda przyjął trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19

Andrzej Duda oraz Agata Kornhauser-Duda przyjęli trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 w Wojskowym Instytucie Medycznym.

"#Szczepimysię nie tylko dla siebie, ale i dla innych! Prezydent @AndrzejDuda wraz z Małżonką przyjęli dziś trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID19" – czytamy na oficjalnym twitterowym profilu Kancelarii Prezydenta.

twitter

Po przyjęciu preparatu prezydent rozmawiał z dziennikarzami. Andrzej Duda zachęcał, aby zaszczepić się przeciw COVID-19 i wskazywał, że warto zadbać o bezpieczeństwo "własne i innych".

– Zachęcam, aby się szczepić w ogóle, a także do przyjęcia trzeciej, przypominającej dawki. To ważne. Widzimy, że osoby niezaszczepione ciężko przechodzą chorobę, a niekiedy prowadzi to do zgonu – powiedział.

Prezydent wspomniał o zagrożeniu ze stronu wariantu Omikron. – Teraz na świecie rozprzestrzenia się nowy wariant. Eksperci ostrzegają, że zachorowalność może być jeszcze większa – powiedział i przyznał, że jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia.

Omikron w Polsce

"Mamy potwierdzony drugi przypadek #koronawirus w mutacji Omicron w Polsce. Zakażona to 3-letnia dziewczynka zamieszkała w Warszawie. Pozytywny wynik testu PCR uzyskała 14.12. Próbka sekwencjonowana była w laboratorium w Katowicach" – przekazał w piątek resort zdrowia.

"GIS prowadzi obecnie wywiad epidemiczny. Wkrótce więcej szczegółów" – podało ministerstwo.

W czwartek katowicki sanepid potwierdził pierwszy przypadek wariantu omikron koronawirusa w Polsce. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho, która w ubiegłym tygodniu uczestniczyła w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach. Obecnie przebywa w izolatorium w Myszkowie, czuje się dobrze – poinformował w czwartek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

W piątek MZ poinformowało o 20 027 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 566 osób.

Czytaj też:

Prezydent powołał Radę ds. Bezpieczeństwa i ObronnościCzytaj też:

Prezydent: Wyrażam solidarność ze wszystkimi więźniami politycznymi reżimu Łukaszenki