Pfizer: Szczepionka na COVID-19 dla dzieci nie jest skuteczna w przedziale wiekowym 2-5 lat

Koncern Pfizer poinformował w piątek, że badania laboratoryjne nad jego szczepionką na COVID-19 dla dzieci wykazały, że nie jest ona skuteczna w przedziale wiekowym 2-5 lat po podaniu dwóch dawek, zatem do następnych testów wprowadzony zostanie trzeci zastrzyk.

Wyniki badań, konsultowane z zewnętrznymi ekspertami, skłoniły Pfizera do zmodyfikowania testów – podała w piątek stacja CNN.

Z dotychczasowych badań wynika, że dawka szczepionki przeznaczona dla dzieci jest wprawdzie skuteczna dla grupy wiekowej od sześciu miesięcy do dwóch lat, ale nie przynosi oczekiwanych efektów u dzieci nieco starszych.

Również w piątek Reuters przytoczył wyniki badania przeprowadzonego przez stanowy Uniwersytet Waszyngtonu i szwajcarską firmę Humabs Biomed, które wskazuje, że szczepionki firm Moderna, AstraZeneca i Pfizer chronią przed Omikronem, ale nieskuteczne są preparaty J&J, Sinopharm i Sputnik V.

Polska. Trwa szczepienie dzieci

"Mamy 23 tys. zaszczepionych dzieci w wieku 5-11 lat. Zapisanych jest już 190 tys. Najwięcej, bo 38 tys. 11-latków. Strzałka w prawo Do punktów szczepień z wyszło w granicach 250 tys. dawek dla tej grupy wiekowej" - podało w sobotę na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

W czwartek 16 grudnia ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat wystawiane jest automatycznie z chwilą skończenia przez dziecko 5 lat. Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie to m.in. infolinia 989, e-Rejestracja i punkty szczepień.

Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent. Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 5-11 lat mogą być podawane wraz z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych, tylko w różne części ciała. Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu, co najmniej 21 dni między dawkami.