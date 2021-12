Przerwać ciszę

Życie jest za krótkie, by przejść przez nie byle jak i nie pozostawić po sobie na Ziemi choćby małego śladu. Ze wszystkich sił staram się robić to, co potrafię najlepiej, żeby nie żałować, że czegoś nie zrobiłem, nie wykorzystałem jakiejś szansy, kiedy mogłem pomóc drugiemu człowiekowi, a nie pomogłem” – to motto, którym stara się w życiu kierować prof. Henryk Skarżyński, założyciel i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, najczęściej nagradzany i doceniany polski lekarz. To dzięki niemu Polska jest światową stolicą leczenia wad słuchu, częściowej i całkowitej głuchoty, i to tu, do Polski, przyjeżdżają lekarze z całego świata, żeby się uczyć.