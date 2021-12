Dłonie – czy da się je… odmłodzić?

Dłonie to, wraz z twarzą, części ciała najbardziej narażone na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych. Nieustannie muszą zmagać się ze zmianami temperatur, zanieczyszczeniem powietrza, brudem, kurzem czy detergentami i innymi chemikaliami. Do tego dochodzi promieniowanie UV odpowiedzialne za fotostarzenie skóry, o mocno wysuszającej klimatyzacji nie wspominając. Pomocne jest noszenie rękawiczek, ale czy z czystym sumieniem możemy stwierdzić, że zakładamy je zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba? Właśnie… W związku z tym dłonie szybko i wyraźnie niszczeją, widać po nich upływający czas. Na szczęście da się wizualnie cofnąć wskazówki zegara! Jak to zrobić?

Odmładzająca pielęgnacja dłoni – krok po kroku

Najważniejsze – stosuj kremy do rąk z filtrami przeciwsłonecznymi. W przeciwnym razie narazisz dłonie na silnie przesuszenie. Ale to nie wszystko! Regularny kontakt z UV sprawia, że skóra staje się coraz cieńsza, a do tego luźna, stąd wrażenie nadmiaru naskórka. Słońce jest również jedną z przyczyn powstawania nieestetycznych przebarwień i tzw. plam starczych, dlatego wśród specjalistycznych preparatów warto szukać takich ze składnikami wybielającymi (domowa alternatywa to wcierka z soku cytrynowego lub octu jabłkowego).

Za starzenie się dłoni odpowiada również proces zaniku tkanki podskórnej, a to powoduje z kolei nadmierną widoczność żył i ścięgien. W takiej sytuacji nawet najlepszy manicure nie pomoże. Odmładzające kremy do rąk zawierają chociażby kolagen lub kwas hialuronowy, który skutecznie nawilża skórę i pozytywnie wpływa na jej jędrność i gęstość.

Na co dzień dermatolodzy polecają także kurację parafinową oraz zwykłą wazelinę, którą dobrze wsmarowywać grubą warstwą na noc. W trakcie prac domowych powinniśmy też zakładać rękawice ochronne. Ale uwaga: nie lateksowe, ponieważ silnie przesuszają. O wiele lepsze będą takie wykonane z winylu lub nitrylu.

Dłonie odmłodzimy profesjonalnie także w gabinetach medycyny estetycznej, trzeba jednak pamiętać, że to zabieg wieloetapowy, a efekty nie są wieczne i całą procedurą trzeba powtarzać. Zaleca się połączenie kuracji z użyciem lasera frakcyjnego (napina naskórek) i bromkowo-miedziowego (likwiduje przebarwienia) oraz wypełnienie ubytków tkankowych rewitalizującym hydroksyapatytem wapnia.