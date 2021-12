Premier: Mamy dramatycznie wysoką liczbę zgonów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę rano o ponad 18 tys. nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 775 osób – najwięcej w tej fali pandemii. 247 osób nie miało chorób współistniejących.

Szef rządu podczas konferencji prasowej na Śląsku był pytany, czy planowane są kolejne obostrzenia epidemiczne. Premier podkreślił, że rząd koncentruje się na dwóch podstawowych działaniach – walce z COVID-19 i walce z inflacją.

Morawiecki przypomniał, że od 17 grudnia obowiązują nowe obostrzenia covidowe. – One są jednocześnie przeznaczone do stosowania przez podmioty gospodarcze, ponieważ dotyczą zmniejszenia możliwości korzystania z poszczególnych punktów usługowych, takich jak restauracje czy hotele. Wdrożyliśmy również naukę online do Święta Trzech Króli – powiedział.

Będzie rozporządzenie ws. obowiązkowych szczepień medyków

Premier zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie opublikowane rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień m.in. dla medyków.

– To jest ten zestaw działań, o których pomyśleliśmy wiedząc o tym, że czwarta fala się przedłuża. Wprawdzie ilość zakażeń maleje, ale mamy dramatycznie wysoką liczbę zgonów, stąd te wszystkie działania, stąd wzmocnienie i przyspieszenie programu szczepień, ale także obowiązek szczepień zwłaszcza dla medyków, może także dla służb mundurowych, te decyzje w najbliższych dniach zapadną – przekazał Morawiecki.

Z kolei rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz poinformował, że rozporządzenie dotyczące szczepienia służb medycznych zostanie podpisane w środę lub w czwartek.

