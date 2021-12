Ograniczenia i limity osób. Restrykcje na święta w Europie

Władze niektórych państw europejskich wprowadziły bardzo surowe obostrzenia sanitarne na czas świąt Bożego Narodzenia, kiedy to katolicy tłumnie gromadzą się przy stołach na spotkaniach w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.

Czterech gości na Wigilii

Daleko z restrykcjami na czas świąteczny poszedł rząd i resort zdrowia w Holandii, gdzie w wigilijnym czy świątecznym spotkaniu mogą wziąć udział tylko cztery osoby spoza gospodarstwa domowego. Następnie liczba ta będzie jeszcze zawężona – tylko do dwóch gości. Już w ubiegłym tygodniu w całym kraju wprowadzono "ścisły lockdown" w związku z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu koronawirusa (Sars-CoV-2) Omikron.

Podobnymi śladami co Holendrzy poszli Duńczycy. Tam przy wigilijnym stole zasiąść będzie mogło łącznie tylko 10 osób. Taki limit obowiązuje od jakiegoś czasu na co dzień w Norwegii, ale tamtejsze władze w okresie świąteczno-noworocznym postanowiły zwiększyć go do 20. Podobne ograniczenia mają obowiązywać na Cyprze.

Test przed świątecznym spotkaniem

Władze Grecji, Cypru, Francji oraz Wielkiej Brytanii zaleciły swoim obywatelom wykonywanie testów na obecność koronawirusa w organizmie przed bożonarodzeniowymi spotkaniami. Grecki premier Kyriakos Micotakis zapowiedział nawet – jak podała Polska Agencja Prasowa – iż rząd zapewni zarówno zaszczepionym, jak i niezaszczepionym dwa bezpłatne "autotesty" do wykorzystania w okresie Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku.

W Niemczech osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 mogą się spotykać tylko z dwiema osobami z innego (jednego) gospodarstwa domowego. Tamtejsze władze mocno zaingerowały więc z sferę prywatną życia swoich obywateli. Rząd federalny i rządy krajów związkowych nie zdecydowały się na wprowadzenie przed Bożym Narodzeniem ograniczeń w kontaktach dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców, co de facto oznacza zastosowanie segregacji. Jeszcze surowsze ograniczenia – spotkania do 10 osób, z wyłączeniem dzieci i młodzieży do 14. roku życia – mają wystąpić w RFN po 28 grudnia.

