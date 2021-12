DeSantis: Wiedzieliśmy, że definicja "w pełni zaszczepionego" będzie się ciągle zmieniać

Gubernator Florydy Ronald DeSantis jest zdecydowanym i konsekwentnym przeciwnikiem restrykcji, lockdownów, różnicowania sytuacji prawnej obywateli ze względu na przyjęcie bądź nieprzyjęcie szczepionki na COVID-19 oraz stosowania tzw. paszportów szczepionkowych.

DeSantis: Zakazaliśmy "paszportów szczepionkowych"

Republikański gubernator był kilku dni temu gościem w programie "Sunday Morning Futures" na antenie stacji Fox News. Rozmowa dotyczyła m.in. sposobów radzenia sobie z koronawirusem w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w kontekście nowego wariantu – Omikron.

Polityk po raz kolejny zwrócił uwagę na nieustannie zmieniającą się narrację rządów, m.in. w kwestii szczepionek na COVID.

– Na Florydzie zakazaliśmy paszportów szczepionkowych. Nie pozwalamy nikomu cię zwolnić z powodu niezaszczepienia. Podjęliśmy te kroki, bo wiedzieliśmy, że definicja "w pełni zaszczepionego" będzie się ciągle zmieniać i przewidziałem półtora miesiąca temu. Teraz mamy ludzi, którzy przyjęli np. dwie dawki Pfizera, nie decydują się na trzecią dawkę przypominającą i w niektórych częściach kraju będą uznani za niezaszczepionych i odbierze się im prawo do życia w społeczeństwie, jak reszta – powiedział polityk.

De Santis ponownie zapewnił, że mieszkańcy Florydy mogą czuć się bezpiecznie. – Nie pozwolimy nikomu zrujnować ich biznesów i nie pozwolimy nikomu zamknąć ich szkół, więc ludzie będą mogli żyć życiem. Będą mogli podejmować własne decyzje – zapewnił gubernator.

Republikanin argumentował, wskazując m.in. na rosnący odsetek zakażeń wśród zaszczepionych przeciwko COVID.

– Kiedy ludzie się zarażają, a nie są to tylko osoby nieszczepione, jak lubią mówić, nasze kliniki badające przeciwciała monoklonalne, które założyliśmy w całym stanie. Większość ludzi, którzy się do nich udają, to osoby w pełni zaszczepione, osoby z grupy wysokiego ryzyka. Odkąd uruchomiliśmy kliniki z przeciwciałami monoklonalnymi, mamy jeden z najniższych wskaźników hospitalizacji w kraju – powiedział DeSantis.

Floryda liderem wzrostu liczby miejsc pracy w USA

Floryda, w porównaniu z resztą Stanów Zjednoczonych, notuje bardzo dobre wyniki gospodarcze.

Gospodarka Florydy kwitła we wrześniu, rosnąc trzykrotnie szybciej w ciągu miesiąca w porównaniu z resztą kraju. Sektor rozrywki i hotelarstwa zyskał najwięcej miejsc pracy (26 600). Siła robocza Florydy zwiększyła się o 50 000 pracowników w ciągu miesiąca.

W ciągu ostatniego roku zasoby siły roboczej na Florydzie wzrosły o 540 000 pracowników, co stanowi wzrost o 5,4 proc. W tym samym okresie wskaźnik krajowy zasobów pracowniczych wzrósł o 0,8 proc. Z kolei stopa bezrobocia na Florydzie spadła do 4,9 proc., co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z sierpniem 2021 r.

We wrześniu gospodarka Florydy zyskała 84 500 miejsc pracy, w tym prawie 73 000 miejsc pracy w sektorze prywatnym. Wrzesień to także 17 miesiąc z rzędu, w którym liczba miejsc pracy w sektorze prywatnym rosła. Rok do roku wskaźnik ten zmienił się o 5,6 proc. W ciągu ostatnich 30 lat Floryda odnotowała taki miesięczny wzrost liczby miejsc pracy w sektorze prywatnym tylko cztery razy.

