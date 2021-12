Koronawirus we Francji. Padł europejski rekord zakażeń

We Francji stwierdzono we wtorek rekordowy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem (179 807 przypadków) – poinformowało ministerstwo zdrowia w Paryżu. To największa liczba dobowych infekcji w Europie od początku pandemii.