Francja: Ponad 10 mln infekcji od początku pandemii

W Nowy Rok odnotowano ponad 200 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem we Francji. Rekord padł jednak w Sylwestra. Wtedy to u 232 200 osób stwierdzono pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w organizmie – podała Polska Agencja Prasowa.

Nowe restrykcje?

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział już, że kolejne kilka tygodnie w kraju "mogą być trudne" z powodu fali pandemii. Aczkolwiek w sylwestrowo-noworocznym wystąpieniu polityk miał nie wspomnieć o tym, że potrzebne jest zaostrzenie restrykcji epidemicznych. Jak ujął, "rząd nie chce ponownie ograniczać swobód obywateli".

Francja, obok Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wielkiej Brytanii, Indii oraz Federacji Rosyjskiej, jest w światowej czołówce, jeżeli chodzi o odnotowaną ogólną liczbę zakażeń od początku pandemii COVID-19.

Szczepienia

Według rządowych danych, ok. 77 proc. francuskiej populacji jest obecnie w pełni zaszczepiona. Ma to mieć wpływ na zmniejszenie liczby hospitalizacji oraz zgonów z powodu COVID-19.

Emmanuel Macron w swoim wystąpieniu po raz kolejny zaapelował do obywateli kraju o zaszczepienie się preparatem.

Wariant Omikron

Liczba nowych infekcji we Francji to największa liczba dobowych zakażeń w Europie od początku pandemii Sars-CoV-2. Siedmiodniowa średnia zakażeń sięgnęła w miniony czwartek w kraju 121 566. To prawie cztery razy więcej niż miesiąc wcześniej. Natomiast średnia przypadków śmiertelnych wynosi w tej chwili 180. Na początku grudnia suma dziennych zakażeń wynosiła w kraju niespełna 50 tys.

To mutacja Omikron ma odpowiadać za większość nowych infekcji koronawirusem we Francji – twierdzi tamtejsza służba zdrowia. Może to być ok. 52 proc. wszystkich przypadków, podczas gdy jeszcze niedawno było to mniej więcej 15 proc.

Czytaj też:

Europejski kraj odnotował ponad milion przypadków zakażeń koronawirusemCzytaj też:

"Wyniki są obiecujące". Cząsteczka 1-MNA poprawia wydolność po COVID-19