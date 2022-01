Liczba zakażeń koronawirusem w kraju europejskim podwoiła się

Wiadomość przekazała w niedzielę Polska Agencja Prasowa.

2 stycznia w Belgii odnotowano 14 992 nowych zakażeń koronawirusem. W czwartek, 23 grudnia było to jeszcze 7 490 potwierdzonych przypadków.

Sytuacja epidemiczna

Sytuację epidemiczną w kraju monitoruje Instytut Zdrowia Sciensano.

Pozytywną informacją jest to, iż spada liczba przyjęć pacjentów z COVID-19 do belgijskich szpitali. Niedawno w placówkach medycznych przebywało 1 806 chorych. W piątek, 31 grudnia było to już tylko 1 761 osób, natomiast w sobotę, 1 stycznia jeszcze mniej – 1 750.

Od początku pandemii koronawirusa (Sars-CoV-2) zarejestrowano w Belgii ponad 2,1 mln zakażeń. Dziennik "Het Laatste Nieuws" podał, że dawkę przypominającą preparatu przeciwko COVID-19 otrzymało dotychczas 4,3 miliona Belgów.

Decyzje rządu

W tym tygodniu Rada Państwa, najwyższy sąd administracyjny w Belgii, zawiesiła decyzję o zamknięciu teatrów i sal widowiskowych ogłoszoną przez premiera Alexandra De Croo w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wariantu Omikron koronawirusa.

Władze państwowe nie wykazały, "dlaczego sale widowiskowe i teatry należące do sektora kultury miałyby być miejscem szczególnie niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi, gdyż miałyby sprzyjać rozprzestrzenianiu się koronawirusa do tego stopnia, że konieczne byłoby nakazanie ich zamknięcia" – oświadczyła Rada. Orzeczenie Rady Państwa było ostateczne i weszło w życie natychmiastowo. "Zamknięcie kin zostaje zniesione" – napisała z kolei na Twitterze Benedicte Linard, minister kultury Federacji Walonia-Bruksela.

Decyzja wywołała początkowo wściekłość świata kulturalnego w Belgii. W Brukseli przeciwko zakazowi demonstrowało pięć tysięcy osób. Mówiąc o "niespójności", a nawet "aberracji", potępiło zamknięcie placówek kulturalnych też kilku ekspertów ds. zdrowia publicznego w państwie.

