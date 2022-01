Włochy: Coraz więcej chorych na COVID-19 odmawia ratowania życia

Pacjenci określani jako antyszczepionkowcy - zaznaczono w oświadczeniu stowarzyszenia - nie zgadzają się na kurację uważaną przez lekarzy za "pomocną i odpowiednią".

"Mimo iż okoliczności mogą być złożone i trudne, reakcją na powtarzaną i konsekwentną odmowę ze strony pacjenta nie może być jego porzucenie" – zaznacza się w opublikowanym dokumencie na temat pandemii i ratowania życia. Według medyków należy zagwarantować odpowiedni poziom terapii oraz jej modyfikację z punktu widzenia paliatywnego.

"Poważny i bolesny aspekt"

Anestezjolodzy przyznali, że odmowy ze strony osób ze środowisk przeciwników szczepień przeciwko COVID-19 to "poważny i bolesny aspekt" pracy lekarzy i personelu pielęgniarskiego na oddziałach intensywnej terapii. W oświadczeniu kładzie się nacisk na to, że nawet w obliczu takich sytuacji nie może zabraknąć postawy nacechowanej szacunkiem i "nie oceniającej".

"Świadoma i w pełni zakomunikowana wola pacjenta musi być zawsze respektowana" – głosi dokument. Zwrócono w nim też uwagę na to, jak ważne jest to, by medycy podejmowali wysiłki, by wytłumaczyć takiej osobie motywy swych starań i powody, dla których należy zastosować kurację ratującą życie.

Jedna czwarta zakażonych ma poniżej 20 lat

Jedna czwarta obecnie zakażonych koronawirusem we Włoszech ma poniżej 20 lat – poinformowało w poniedziałek stowarzyszenie pediatrów. W ciągu ostatniego miesiąca hospitalizowano 800 chorych na COVID-19 z tej grupy wiekowej.

Na tydzień przed otwarciem większości szkół po feriach prezes stowarzyszenia pediatrów Annamaria Staiano zaznaczyła, że przypadki koronawirusa wśród dzieci i młodzieży stale rosną w znaczący sposób. Największy wzrost notuje się w grupie 16-19 lat.

Czytaj też:

Koronawirus w Izraelu. "W najbliższych dniach nadejdzie burza"Czytaj też:

W Hiszpanii potwierdzono pierwsze przypadki flurony