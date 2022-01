Francja: Nowy wariant koronawirusa bardziej odporny na szczepionkę

Nowy wariant koronawirusa został rozpoznany 10 grudnia u pacjentów z miasta Forcalquier w departamencie Alpy Górnej Prowansji w Instytucie Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Marsylii (IHU).

Forcalquier jest miastem położonym około 100 kilometrów od Marsylii. Wariant ten, nazwany IHU, został zdeponowany w naukowej sieci wymiany GISAID jako B.1.640.2.

Zdaniem naukowców, na których powołuje się "Daily Mail", "szczep posiada 46 mutacji, co czyni go bardziej odpornym na szczepionkę i bardziej zakaźnym niż oryginalny wirus", ale jak podkreślają specjaliści "niewiele wskazuje na to, że wypiera on dominujący obecnie wariant Omikron, który stanowi ponad 60 procent przypadków we Francji".

Do tej pory wykryto 12 przypadków zakażenia wirusem IHU w okolicach Marsylii, z których pierwszy związany był z podróżą do Kamerunu.

Kraje najmocniej zaatakowane przez pandemię

Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z 282 milionów zakażeń w skali globalnej i 5,4 miliona spowodowanych przez nie zgonów na całej planecie 36 proc. przypadków koronawirusa i prawie 44 proc. zgonów przypada na obie Ameryki.

Jednocześnie to w tych częściach świata zdołano przeprowadzić masowe szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Jako przyczynę eksperci wskazują trudności w dostępie do usług medycznych, zwłaszcza na ubogich przedmieściach wielkich miast obu Ameryk.

Najbardziej dotkniętym pandemią krajem świata są Stany Zjednoczone z 54,3 mln przypadków zakażeń i ponad 824 tys. zgonów na COVID-19. Liczba zakażeń rośnie obecnie w obu Amerykach z powodu pojawienia się Omikronu, nowego wariantu koronawirusa.

