Czechy: Pierwszy przypadek wariantu B.1.640 koronawirusa

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) B.1.640 pojawił się we wrześniu 2021 r. w Demokratycznej Republice Konga (DRK).

U badanego mężczyzny podejrzewano wystąpienie wariantu Omikron koronawirusa i próbki poddano sekwencjonowaniu, które wykazały obecność wariantu B.1.640. Przedstawiciele służb sanitarnych poinformowali, że wystąpienie wariantu, który pojawił się jesienią w DRK, ma związek z pięcioma osobami z jednej rodziny.

28 letni mężczyzna przyjechał 19 grudnia ubiegłego roku do Hradec Kralove z Pragi, gdzie pracował. Po czterech dniach on, a następnie czterech członków jego rodziny zachorowało. Mężczyzna nie miał żadnych związków z zagranicą – poinformowały lokalne służby sanitarne.

Ich rzeczniczka Veronika Krejczi podała, że wszystkie zakażone osoby wykazywały klasyczne objawy COVID-19, tj. kaszel, zmęczenie, bóle stawów i mięśni, gorączkę oraz katar. W dwóch przypadkach zgłaszano też utratę powonienia. Żaden z pacjentów nie był w ciężkim stanie. Mężczyzna zainfekowany wariantem B.1.640 nie jest hospitalizowany.

Nowy wariant wykrywany od września

Według ekspertów wariant B.1.640 wykrywany jest od września ubiegłego roku. Dotąd stwierdzono około 400 różnych mutacji. Większość z nich zgłoszono we Francji.

WHO klasyfikuje warianty koronawirusa w trzech kategoriach: budzące niepokój, zmuszające do uwagi oraz budzące obawy. B.1.640 należy do trzeciej kategorii. Omikron zaliczany jest do wariantów budzących niepokój. Według czeskiego Państwowego Instytutu Zdrowia Omikron stanowi w kraju około 35 proc. notowanych przypadków SARS-CoV-2.