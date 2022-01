Najwięcej przypadków zakażeń od początku pandemii w Izraelu

We wtorek dane przekazało izraelskie ministerstwo zdrowia, cytowane przez Polską Agencję Prasową.

W ciągu ostatniego tygodnia każdego dnia odnotowywano najwyższe liczby dotyczące nowych infekcji wirusem Sars-CoV-2. Według najnowszego, wtorkowego raportu resortu zdrowia, w Izraelu jest obecnie 185 753 zakażonych. Dwa tygodnie temu było ich ok. 15 tys. w całym kraju.

Sytuacja epidemiczna w Izraelu

W ciągu ostatniej doby nieco ponad 11 proc. z wszystkich przeprowadzonych testów na obecność koronawirusa w organizmie u mieszkańców Izraela wskazało wynik dodatni. Zdaniem tamtejszych ekspertów, wiele przypadków pozostaje jednak niewykrytych, ponieważ testy PCR, które przeznaczono dla osób z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, zastąpiono testami antygenowymi, z których część przeprowadza się w domach – przekazał portal internetowy Times of Israel, na którego powołała się PAP.

W Izraelu ministerstwo zdrowia już od dłuższego czasu zwraca szczególną uwagę na wysoki wskaźnik zakażeń wariantem koronawirusa Omikron, ale także mutacji Delta. Ponadto, izraelskie szpitale mają się ostatnio zmagać ze wzrostem zachorowań na grypę.

Władze wezwały obywateli do ponownego przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19. W Izraelu preparat jest dostępny dla każdego po ukończonym 5. roku życia. W całym kraju niemal 6 mln osób z 9,5-milionowej populacji przyjęło już dwie dawki szczepionki. Natomiast ponad 4,3 mln Izraelczyków otrzymało też tzw. dawkę przypominającą preparatu. W ubiegłym tygodniu w Izraelu rozpoczęto również szczepienia czwartą dawką, która na razie przeznaczona jest dla osób starszych i pracowników medycznych. Do ostatniej niedzieli zaaplikowało ją ok. 250 tys. mieszkańców.

