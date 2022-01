Nowe obostrzenia jeszcze w tym tygodniu? Andrusiewicz: Raczej nie

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 16 173 nowych przypadkach zakażania koronawirusem w Polsce. Stwierdzono je u osób z województw: mazowieckiego (2812), małopolskiego (2174), śląskiego (1898), dolnośląskiego (1334), wielkopolskiego (1270), pomorskiego (1040), podkarpackiego (919), lubelskiego (774), łódzkiego (758), zachodniopomorskiego (616), kujawsko-pomorskiego (612), warmińsko-mazurskiego (462), opolskiego (442), świętokrzyskiego (367), lubuskiego (293) i z podlaskiego (280).

Minionej doby zmarły 684 osoby z COVID-19.

Będą nowe obostrzenia?

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz stwierdził, że wysoka liczba zgonów jest wynikiem kulminacji danych spływających ze szpitali po weekenduje. – Sposród tych 684 zgonów, trzeba podkreślić, 531 osób to są osoby niezaszczepione, czyli ponad 77 proc. wszystkich zgonów – zauważył.

– Ponad 80 proc. osób zaraportowanych jako zmarłe to są osoby powyżej 65. roku życia. Średnia wieku to 75 lat, więc jeżeli COVID dotyka osoby starszej i niezaszczepionej, to widzimy niestety, że kończy się to tragicznie – dodał Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia, że niemal 70 proc. zakażonych w ubiegłym tygodniu, to osoby do 49. roku życia. Nie wykluczył także wprowadzenia nowych regulacji epidemicznych w najbliższym czasie.

– Zobaczymy jak będzie się rozwijała epidemia pod kątem nowego wariantu Omikrona. Na pewno żadne rozwiązanie nie jest wykluczone, ale w tej chwili o powszechnej obowiązkowości szczepień za wcześnie mówić – stwierdził dodając, że nowych restrykcji nie należy spodziewać się w tym tygodniu.

– Jeżeli chodzi o Omikron, to w tej chwili mamy go na poziomie mniej więcej 8 proc. w populacji, w społeczeństwie polskim. To 234 stwierdzone zakażenia wersją Omikron, w próbkach które podlegały w ostatnim czasie sekwencjonowaniu. Nadal dwa województwa, które dominują w zakresie wykrywania Omikrona, to województwo pomorskie i mazowieckie – przekazał Andrusiewicz na briefingu prasowym.

