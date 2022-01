EMA: Szczepionka przeciw COVID oparta na technologii mRNA nie zagraża ciąży

Europejska Agencja Leków (EMA) podała, że szczepionki przeciw COVID19 oparte na technologii mRNA nie powodują powikłań ciążowych u matek i ich dzieci. Jest to ocena danych z badań obejmujących ok. 65 tys. ciąż na różnych etapach. EMA poinformowała też, że badania przeprowadzone przez jej naukowców doprowadziły do stwierdzenia, że szczepienia przeciwko Covid-19 są równie skuteczne w zmniejszaniu ryzyka hospitalizacji i śmierci u kobiet w ciąży jak i osób nie będących w ciąży.

Po podaniu szczepionki mRNA – Comirnaty (Pfizer-BioNTech) i Spikevax (Moderna) – nie stwierdzono u ciężarnych kobiet żadnych oznak zwiększonego ryzyka powikłań, poronień, przedwczesnych skutków ubocznych u nienarodzonych dzieci.

"Korzyści z przyjęcia w czasie ciąży szczepionki przeciw COVID-19, opartej na technologii mRNA przewyższają wszelkie możliwe ryzyko dla przyszłych matek i nienarodzonych dzieci" – podała we wtorek Europejska Agencja Leków.

Część krajów UE poparło już stosowanie szczepionek przeciw COVID-19 u kobiet w ciąży, a wsparcie EMA dla szczepionek mRNA prawdopodobnie wzmocni kampanie szczepień ciężarnych w mniejszych krajach, które polegają na wiedzy naukowej regulatora, jakim jest EMA.

Technologia mRNA. Na czym polega?

Celem szczepienia jest wywołanie odpowiedzi odpornościowej jako reakcji na podany antygen. W szczepionkach mRNA do naszych komórek blisko miejsca wkłucia szczepionki dostaje się jedynie niewielki fragment wirusa: część mRNA, która jest instrukcją do wytworzenia białka kolca SARS-CoV-2, które pełni funkcje antygenu. Po szczepieniu, wytworzone w naszych komórkach białko (antygen) pobudza układ odpornościowy do pracy (podobnie jak w innych szczepionkach). RNA ze szczepionki nie ma dostępu do jądra komórki w naszych komórkach, gdzie znajduje się DNA. Nie może więc zbliżyć się do naszego materiału genetycznego i się z nim zmieszać. mRNA ze szczepionki, jak tylko spełni swoją rolę w wytworzeniu białka (antygenu), ulega w krótkim czasie (max. kilkudziesięciu godzin) zniszczeniu. Nie krąży dowolnie w naszym organizmie.