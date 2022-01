"Nie ma żadnej logiki". Minister chce wycofania tzw. przepustek covidowych

"Nie ma żadnej medycznej ani epidemiologicznej logiki w Zielonej Przepustce, wielu ekspertów jest zgodnych" – pisze w mediach społecznościowych Liberman. Jego wypowiedź cytuje "Times of Israel".

Liberman: Szkoda dla gospodarki i szczerzenie paniki

"Jest jednak bezpośrednia szkoda dla gospodarki, dla codziennych operacji i niebagatelny wkład w codzienną panikę wśród społeczeństwa" – dodaje polityk.

Liberman wskazuje, że współpracuje ze "wszystkimi władzami" w celu pozbycia się Zielonej Przepustki i "utrzymania normalnej rutyny życia dla nas wszystkich."

Obecnie wstęp do wielu obiektów publicznych i prywatnych wymaga okazania tzw. paszportu covidowego, który jest uznawany za ważny wyłącznie po szczepieniu przypominającym preparatem na COVID lub w ciągu sześciu miesięcy od drugiej dawki szczepionki.

Izrael przejdzie na model szwedzki?

Pierwsze pozytywne sygnały z Izraela pojawiły się w grudniu ubiegłego roku. Wówczas "Times of Israel" podał, że ministerstwo zdrowia Izraela rozważa wprowadzenie w życie "modelu szwedzkiego", czyli ograniczenie restrykcji i pozwolenie na to, by infekcję koronawirusem przeszło jak najwięcej ludzi, co ma pomóc w uzyskaniu odporności zbiorowej.

Zwolennicy takiego rozwiązania przekonują, że umożliwienie największej liczbie osób przejście infekcji pozwoli im w naturalny sposób wytworzyć przeciwciała, dodatkowo duża część mieszkańców Izraela będzie chroniona dzięki szczepionkom – napisał "Times of Israel". W momencie uzyskania odporności populacyjnej wirus nie zostałby całkowicie wyeliminowany, ale znacznie zmniejszyłaby się liczba zakażeń oraz ciężkich przypadków COVID-19 i powodowanych przez niego zgonów.

