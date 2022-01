Najbliżsi współpracownicy papieża zakażeni koronawirusem. Przyjęli trzy dawki

Watykan potwierdził, że dwaj najbliżsi współpracownicy Papieża Franciszka są zarażeni koronawirusem. Kard. Pietro Parolin ma lekkie objawy, natomiast abp Edgar Peña Parra przechodzi zakażenie bezobjawowo. Obydwaj przyjęli trzy dawki szczepionki. Aktualnie przebywają na kwarantannie w swoich mieszkaniach.

Segregacja sanitarna w Watykanie

W styczniu Watykan zaostrzył restrykcje i kary za ich naruszanie. Wprowadzono obowiązek noszenia na twarzach masek Ffp2 w miejscach zamkniętych i rozszerzono wymóg posiadania wzmocnionej „przepustki sanitarnej”, wystawianej tylko na podstawie szczepienia przeciwko COVID-19 lub wyleczenia.

Tylko ze wzmocnionym tzw. Green Pass dla zaszczepionych i wyleczonych można wejść do Muzeów Watykańskich i rezydencji w Castel Gandolfo. Ten sam obowiązek dotyczy uczestników sympozjów i konferencji w watykańskich urzędach.

Tuż po tym, gdy we Włoszech weszły w życie nowe rozporządzenia w związku z kolejną falą zakażeń i szerzeniem się wariantu Omikron, również Gubernatorat Państwa Watykańskiego podniósł poziom restrykcji i opublikował tabelę wysokości kar.

Grzywny za "niewłaściwy sposób" noszenia maski na twarzy

Grzywna od 25 do 160 euro przewidziana jest za naruszenie przepisów o zakazie zgromadzeń w miejscach publicznych.

Kara za brak maski, lub noszenie jej w niewłaściwy sposób i brak przestrzegania dystansu społecznego, wynosi od 25 do 50 euro. Wzrasta do 160 euro, jeśli dochodzi do tego w miejscach publicznych.

Grzywna za naruszenie nakazów o obowiązku izolacji bądź kwarantanny sięga 1500 euro. Wszystkie kary ulegają podwojeniu w przypadku ponownego naruszenia przepisów.

Niezaszczepieni pracownicy Watykanu, których – jak się zauważa - jest niewielu, mają do końca stycznia czas na przyjęcie pierwszej dawki. Po tym terminie nie będą mogli przyjść do pracy, ich obecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną i nie otrzymają wynagrodzenia.

Zawieszone też zostały wyjazdy służbowe. Jak podkreślono, z woli papieża Franciszka przepisy rozporządzenia dotyczą całego personelu Stolicy Apostolskiej i wszystkich watykańskich urzędów.

