Niemcy: Pracownik na kwarantannie bez trzeciej dawki nie otrzyma wynagrodzenia

Zgodnie z tymi nowymi zasadami pracownicy objęci kwarantanną, którzy byli zaszczepieni raz lub których drugie szczepienie odbyło się ponad trzy miesiące wcześniej, nie będą już uprawnieni do otrzymywania rekompensaty.

Do tej pory dotyczyło to wyłącznie osób niezaszczepionych, które zostały skierowane do odbycia kwarantanny. "Milionom pracowników grozi utrata zarobków w czasie odbywania kwarantanny" – poinformował w czwartek dziennik "Tagesspiegel".

"Brak szczepionki przypominającej COVID-19 prowadziłby wówczas do wykluczenia roszczenia o rekompensatę (...)" – podał "Bild", który jako pierwszy dotarł do dwustronicowego raportu komisji ekspertów, pracującej na zlecenie Bundestagu.

Obecnie zaleceniem Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO) jest wykonywanie szczepień przypominających (tzw. boostera). "Osoby zainteresowane mogą więc zapobiec utracie wynagrodzeń dzięki trzeciemu, niedawno publicznie zaleconemu przez STIKO szczepieniu" – komentuje "Tagesspiegel".

Najnowszy bilans koronawirusa w Niemczech

W czwartek Instytut Roberta Kocha (RKI) poinformował, że w ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 234 nowe zgony związane z koronawirusem. Pojawiło się również 133 536 nowych infekcji, co jest rekordowym wynikiem. Jednak szczyt fali zachorowań minister zdrowia przewiduje dopiero na połowę lutego.

Zapadalność tygodniowa oraz liczba nowych infekcji koronawirusa ponownie osiągnęły w Niemczech rekordowy poziom. Wg danych RKI, tygodniowa zapadalność wyniosła w czwartek rano 638,8, dzień wcześniej wartość ta wynosiła 584,4, a tydzień temu - 427,7.

Czytaj też:

Nieznaczna większość Niemców za obowiązkowymi szczepieniamiCzytaj też:

Będą obowiązkowe testy dla osób wjeżdżających do Niemiec