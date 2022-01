Włochy: Spłaszczenie krzywej zakażeń koronawirusem

Wiadomość przekazała w poniedziałek Polska Agencja Prasowa.

Komisarz miał podkreślił w swoim wystąpieniu podczas wizyty w ośrodku szczepień w Mediolanie, że "obecna poprawa sytuacji jest ściśle związana z postępem kampanii szczepień".

Spadek liczby zakażeń Omikronem

– Są dobre wiadomości. Wydaje się, że osiągnęliśmy spłaszczenie krzywej zakażeń, jeśli chodzi o wariant Omikron i notujemy ich spadek. Ufamy, że ta tendencja umocni się. W ostatnich dwóch dniach także w Lombardii liczba przyjęć do szpitali jest niższa od liczby wypisanych. To daje nadzieję – powiedział Francesco Figliuolo.

Komisarz ocenił też iż "kampania szczepień we Włoszech przebiega bardzo dobrze". Właśnie to ma być obecnie głównym czynnikiem poprawy sytuacji epidemicznej w kraju.

Dwie dawki preparatu przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas we Włoszech ponad 87 proc. populacji. Trzecią dawkę szczepionki otrzymało już zaś ponad 30 mln osób ze wskazanych 39 mln obywateli zakwalifikowanych. – To sprawiło, że powstała dobra bariera przeciwko wariantowi Omikron – zauważył komisarz Figliuolo.

Nowe przepisy we Włoszech od lutego

Od 1 lutego tego roku we Włoszech wstęp do większości sklepów niespożywczych, banków i na pocztę możliwy będzie tylko za okazaniem "certyfikatu covidowego". Rozporządzenie w tej sprawie podpisał w zeszły piątek premier kraju Mario Draghi.

Na mocy dekretu bez wystawionego na podstawie szczepienia, wyleczenia lub testu dokumentu będzie można wejść do supermarketu, sklepu spożywczego, apteki, punktu parafarmaceutycznego, sklepu ze sprzętem medycznym, optyka, kupić żywność dla zwierząt oraz wejść do punktów naprawy ogrzewania.

We Włoszech po 12 tygodniach wzrostów zakażeń po raz pierwszy notuje się ich spadek. W niedzielę zanotowano 138 tys. przypadków, czyli ponownie mniej niż w dniach wcześniejszych. Natomiast nadal wysoka jest codzienna liczba zmarłych – to od ponad 200 do około 300 przypadków dziennie.

