Portugalscy lekarze: Wstrzymajmy szczepienie dzieci

Medycy wystosowali w tej sprawie list otwarty do Ministerstwa Zdrowia w Lizbonie. Wskazali na brak skuteczności podawanych szczepionek na masowe infekcje wśród najmłodszych mieszkańców kraju, szczególnie w dobie mutacji wirusa Sars-CoV-2 Omikron.

Nieskuteczna szczepionka?

Dr Jorge Amil odpowiedzialny za sekcję pediatrii w Izbie Lekarskiej (OM) powiedział, że on oraz inni sygnatariusze listu uważają za bezzasadne szczepienie dzieci szczepionką, która jest nieskuteczna przeciwko wersji Omikron, czyli dominującemu obecnie w Portugalii wariantowi koronawirusa. – W obecnej sytuacji naznaczonej rekordowymi zakażeniami rozsądnym byłoby ponowne przeanalizowanie tego, czy warto kontynuować szczepienia dzieci – oznajmił medyk. I wskazał, iż jego opinię podzielają lekarze rozmaitych kierunków medycyny, m.in. pediatrzy, wirusolodzy, kardiolodzy oraz interniści. – Czego obecnie jesteśmy pewni na temat szczepionek pediatrycznych, to tego, że nie powstrzymały one notowanej obecnie ogromnej liczby zakażeń koronawirusem – stwierdził dr Amil.

Z danych portugalskich służb medycznych wynika, że tylko podczas minionego tygodnia w kraju potwierdzono ponad 115 tys. infekcji koronawirusem wśród osób niepełnoletnich. W prowadzonych w Portugalii od grudnia szczepieniach dla dzieci w wieku 5-11 lat pierwszą dawkę przyjęło ponad 300 tys. osób, czyli 47 proc. w tej kategorii wiekowej.

Jedna ze stacji telewizyjnych w Portugalii przypomniała, że otwarty list lekarzy do krajowego resortu zdrowia zbiega się w czasie z prowadzonym badaniem w sprawie przyczyn nagłego zgonu 6-latka z Lizbony. Chłopiec kilka dni wcześniej został poddany szczepieniu przeciwko COVID-19.

W 10-milionowym kraju Półwyspu Iberyjskiego, pomimo zaszczepienia blisko 90 proc. populacji, od dwóch dni utrzymuje się rekordowy poziom dobowych infekcji wirusem Sars-CoV-2. W minioną środę licznik przekroczył 65 tys. stwierdzonych przypadków.

