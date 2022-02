John Hopkins University: Lockdowny obniżyły liczbę zgonów o 0,2 procent

Autorzy raportu przeanalizowali 24 oddzielne badania, aby określić w jakim stopniu lockdown wprowadzony w Stanach Zjednoczonych i Europie przyczynił się do ograniczenia liczby zgonów i zakażeń związanych z COVID-19.

Poinformowali, że wyniki ich dochodzenia wskazują na to, że przyjęte we wczesnej fazie pandemii blokady miały "niewielki lub żaden wpływ na śmiertelność i liczbę infekcji COVID-19" i doszli do wniosku, że polityka prowadząca do zamknięcia ludzi i zamrożenia gospodarki jest "nieuzasadniona" z medycznego punktu widzenia.

Wskazali, że wprawdzie przyczyniła się ona do minimalnego obniżenia wspomnianych wartości, ale w przypadku zgonów było to zmniejszenie śmiertelności jedynie o 0,2 procent, kiedy zarządzono najostrzejszy lockdown i 2,9 procent, kiedy restrykcje nieco zelżały.

"Nie znajdujemy dowodów na to, że zamknięcia, zamknięcia szkół, zamknięcia granic i ograniczanie zgromadzeń miały zauważalny wpływ na śmiertelność COVID-19" – konkludują naukowcy we wnioskach.

"Dewstujący i niszczący" koszt lockdownów

Badacze poinformowali również o szkodach ekonomicznych, jakie wyrządziła polityka zamknięć i przekazali, że były one niewspółmiernie wysokie do osiągniętych z ich powodu korzyści zdrowotnych dla społeczeństwa oraz "zupełnie dewastujące i niszczące" dla szkolnictwa, krajowych gospodarek i służby zdrowia.

W związku z powyższym zasugerowali, aby nie stosować podobnych rozwiązań w stosunku do pandemii, które mogą nadejść w przyszłości.

Ekspertyza pojawiła się około półtora roku po tym, jak dr Anthony Fauci powiedział, że władze uratowały dzięki lockdownom "miliony istnień na całym świecie" – Jednym z problemów, z jakimi mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych, jest to, że niestety istnieje połączenie uprzedzeń antynaukowych, którymi ludzie są – z powodów, które czasami są, no wiesz, niewyobrażalne i niezrozumiałe – po prostu nie wierzą nauce i nie wierzą w autorytet – powiedział wówczas Fauci.

