Zandberg z COVIDEM. Konfederacja: Czy wirus boi się "paszportu covidowego"?

Zandberg informację o zakażeniu koronawirusem przekazał za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Jeden z liderów Lewicy został zainfekowany pomimo szczepienia.

Zandberg z COVIDEM

„No i trafiło także mnie. Test pozytywny – poinformował na Twitterze Adrian Zandberg. – Jestem zaszczepiony, więc objawy są znośne” – stwierdził.

Wobec tego, że zakażenie dopadło Zandberga w Czechach, to właśnie tam musi odbyć izolację. „Ale tak czy inaczej – izolacja. W nietypowych okolicznościach, bo na czeskiej prowincji. Szczęśliwie mamy zapas tego, co najważniejsze: Kofoli i drewna do pieca” – podkreślił na Twitterze.

Konfederacja: Zdrowia i refleksji

W kolejnym poście polityk zachęcał wszystkich do przyjmowania preparatów przeciwko COVID. W jego ocenie, zmniejszają one ryzyko ciężkiego przebiegu.

„Przy okazji apel ten sam, co zawsze. Szanowni Państwo, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zaszczepcie się! Szczepionka chroni życie, radykalnie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. To najlepszy środek ochronny, jaki dziś mamy” – skonstatował poseł Lewicy.

Wpis Zandberga skomentował oficjalny profil Konfederacji na Twitterze. „Zdrowia! I dużo refleksji w czasie izolacji na temat tego czy wirus boi się paszportu covidowego” – napisali przedstawiciele Konfederacji.

Rekordy zakażeń i zgonów z COVID-19 w Izraelu, mimo masowych szczepień

Rekordy zakażeń notuje Izrael. I to pomimo czwartej dawki szczepionki i obowiązywania tzw. paszportów szczepionkowych. W ostatni czwartek izraelski resort zdrowia zgłosił kolejnych 87 tzw. zgonów covidowych w ciągu doby. Dokładna liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii COVID-19 w tym kraju wynosi 9013.

Od środy do czwartku zdiagnozowano również 58 472 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To z kolei spowodowało, że Izraelczycy przekroczyli granicę 3 mln stwierdzonych infekcji wirusem SARS-CoV-2. Tamtejsi eksperci uważają jednocześnie, iż prawdziwa liczba przypadków w kraju jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

