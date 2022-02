Minister zdrowia Izraela: COVID-19 nigdy nie zniknie

We wtorek szef resortu zdrowia był gościem audycji jednej ze stacji radiowych. Jego zdaniem, obecnie szczególnie niebezpieczny jest podwariant Omikron BA.2, który szybko rozprzestrzenia się po świecie i jest postrzegany przez ekspertów za wysoce zaraźliwy, mimo że w samym Izraelu nie stanowi on wysokiego odsetka nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Obserwacja wariantów koronawirusa

– Bardzo ważne jest, żeby być w stałej gotowości i obserwować, jak się rozwijają warianty oraz oceniać, na ile mogą być niebezpieczne. Mam nadzieję, że te nowe nie będą już dla nas uciążliwe – powiedział prof. Nachman Asz.

Według danych agencji Reuters, wskaźniki infekcji koronawirusem rosną aktualnie w 47 krajach świata. Od początku pandemii COVID-19 zachorowało co najmniej 395,3 mln osób, z czego zmarło 6,114 mln. Ponadto, w 202 państwach trwa kampania szczepień. Do tej pory zużyto co najmniej 10,18 mln dawek preparatów.

W jednym z badań autorstwa pracowników duńskiej agencji kontroli chorób zakaźnych (SSI) wykazano, że podwariant BA.2 jest bardziej zakaźny niż poprzednik i łatwiej infekuje osoby zaszczepione. Informacje potwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Obecnie Omikron dzieli się na trzy podwarianty - BA.1, BA.2 oraz BA.3.

Rekordy zakażeń i zgonów w Izraelu

Niedawno Izrael przekroczył granicę 9000 zgonów ze stwierdzonym COVID-19. Kraj zanotował także kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Izraelczycy przekroczyli bowiem granicę 3 mln stwierdzonych infekcji w ubiegły czwartek. Tamtejsi eksperci uważają jednocześnie, iż prawdziwa liczba przypadków w kraju jest znacznie wyższa. 2 mln zakażeń koronawirusem Izrael przekroczył 19 stycznia tego roku.

Wszystko mimo czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, która objęła: osoby powyżej 18. roku życia, wykazujące wyższe ryzyko ciężkich objawów zakażenia lub pracujące w środowisku obarczonym wyższym ryzykiem zakażenia; mieszkańców kraju po 60. roku życia oraz osoby z tzw. grupy wysokiego ryzyka.

