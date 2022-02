Ponad 40 tys. nowych zakażeń. Jest raport Ministerstwa Zdrowia

Nowe i potwierdzone przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (5601), wielkopolskiego (5436), śląskiego (4100), kujawsko-pomorskiego (3716), dolnośląskiego (3266), pomorskiego (3004), łódzkiego (2750), małopolskiego (2424), zachodniopomorskiego (2175), lubelskiego (2056), warmińsko-mazurskiego (1608), lubuskiego (1512), świętokrzyskiego (1251), podkarpackiego (1180), opolskiego (938), podlaskiego (903).

Ministerstwo Zdrowia informuje, że 175 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Ponadto z ogólnej liczby zakażeń, 4 486 to przypadki ponownego zakażenia się koronawirusem.

Z powodu COVID-19 zmarło 79 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 183 osoby.

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach jest 19 055 pacjentów z COVID-19, w tym 1169 chorych podłączonych do respiratorów – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Na kwarantannie przebywają 547 642 osoby.

Resort przekazał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 30 805 łóżek i 2680 respiratorów.

MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 4 451 403 zakażonych.

Dwa tygodnie temu, 27 stycznia, hospitalizowano 14 279 pacjentów z COVID-19, w tym 1105 chorych podłączonych do respiratorów. Tydzień temu, 3 lutego, w szpitalach przebywało 16 811 pacjentów z COVID-19, w tym 1076 chorych wymagających leczenia respiratorowego.

Niedzielski: Za nami apogeum piątej fali

– Za nami apogeum piątej fali; to potwierdza się zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, jak i na poziomie badań i zleceń na testy – poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że to już drugi tydzień, kiedy obserwowany jest spadek zleceń na testy.

– Widzimy wyraźnie, że za nami jest już apogeum piątej fali. To przesilenie, z którym mieliśmy do czynienia dwa tygodnie temu. Potwierdza się to w każdym wymiarze, zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, ale także na poziomie badań i testów oraz na poziomie liczby zleceń, które są wykonywane przez lekarzy POZ – przekazał minister zdrowia na konferencji prasowej.

Minister dodał, że jego zdaniem to początek końca pandemii SARS-CoV-2. – Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne decyzje o znoszeniu restrykcji – mówił.

