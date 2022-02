MZ: Ponad 35,5 tys. zakażeń. "Trzy dane potwierdzają stały trend spadkowy"

W ciągu ostatniej doby resort zdrowia odnotował 35 777 przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Dotyczy to województw: wielkopolskiego (4 937), mazowieckiego (4 575), kujawsko-pomorskiego (3 714), śląskiego (3 447), dolnośląskiego (2 756), pomorskiego (2 251), łódzkiego (2 070), zachodniopomorskiego (1 993), małopolskiego (1 992), lubelskiego (1 867), lubuskiego (1 259), warmińsko-mazurskiego (1 176), świętokrzyskiego (1 155), opolskiego (934), podkarpackiego (778) oraz podlaskiego (735). 3 668 infekcji to ponowne zakażenia.

Ponadto, 138 przypadków to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Sytuacja epidemiczna

Resort zdrowia poinformował w piątek o 72 osobach zmarłych ze stwierdzonym COVID-19 oraz o 218 przypadkach śmiertelnych z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Od początku pandemii koronawirusa w Polsce potwierdzono 5 348 888 zakażeń i 107 757 zgonów.

Obecnie w szpitalach przebywa 19 051 pacjentów z COVID-19, w tym 1 152 chorych podłączonych do respiratorów. Na kwarantannę skierowanych jest 503 515 osób. Natomiast wyzdrowiało dotąd 4 507 729 zarażonych.

Poza tym, w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 132,3 tys. testów w kierunku SARS-CoV-2.

Stały trend spadkowy

W piątek na konferencji prasowej rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz skomentował najnowszy raport dot. sytuacji epidemicznej w kraju.

Polska zanotowała spadek liczby zakażeń tydzień do tygodnia na poziomie 26 proc. Aktualnie wzrosty widoczne są tylko w dwóch województwach – kujawsko-pomorskim i lubuskim. – Pozostałe województwa już od kilku dni są na trendzie spadkowym. Potwierdzają to dalsze spadki w wykonywanych testach. W ciągu tygodnia mieliśmy ich 133 tys. dziennie, wcześniej – 155 tys. To blisko 15-procentowy spadek. Jesteśmy więc na krzywej opadającej. Pokazują to też zalecenia POZ. W tym tygodniu było ich 31 tys., wcześniej – 49 tys. Spadek o blisko 20 proc. – mówił Andrusiewicz.

– Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że jesteśmy na trendzie spadkowym są wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego do "pacjentów covidowych". W skali całego kraju mamy 9 tys. wyjazdów karetek na dobę. Do "pacjentów covidowych" to już około 1 tys. wyjazdów na dobę. (…) Co najważniejsze – coraz rzadziej karetki pogotowia przywożą do szpitali pacjentów z niską saturacją, którym na oddziale trzeba podłączać tlen – oznajmił rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. – Te trzy dane potwierdzają stały trend spadkowy ze szczytu piątej fali. Ale nie zapominajmy, że nadal bardzo ważne są dla nas szczepienia, trzecia dawka oraz szczepienia dzieci, biorąc pod uwagę powrót dzieci do szkół – podkreślił.

