Drugi Konwój Wolności dociera do Nowej Zelandii. Trwają protesty

W piątek informację podał dziennik "New Zealand Herald", cytowany przez Polską Agencję Prasową. Gazeta przekazała też, że do miasta stołecznego dociera drugi już Konwój Wolności, by wesprzeć protestujących.

Konwój Wolności w Nowej Zelandii

W miniony wtorek media podawały wiadomości o setkach samochodów i tysiącach protestujących, którzy w ramach Konwoju Wolności w Nowej Zelandii zablokowali ulice przed parlamentem w Wellington, sprzeciwiając się tym samym restrykcjom sanitarnym i obowiązkowym szczepieniom przeciwko COVID-19.

Seria demonstracji inspirowana jest wydarzeniami z Kanady. Przypomnijmy, że tamtejsze władze w ostatnią niedzielę ogłosiły w stolicy kraju stan wyjątkowy w związku z masowymi manifestacjami przeciw przymusowi szczepień dla kierowców przekraczających granicę, a także restrykcji związanych z pandemią COVID-19.

Wydarzenia w Wellington

W piątek około 17:00 czasu lokalnego (05:00 rano czasu polskiego) włączono zraszacze, by przepędzić koczujących na trawniku przed parlamentem protestujących. Ustawiono je tak, by woda podmywała namioty demonstrantów – relacjonował dziennik "New Zealand Herald", jak podała PAP. – Ci ludzie nielegalnie zajmują teren przed parlamentem, więc nie widzę problemu w tym, by nieco im to utrudnić – powiedział w telewizji 1News przewodniczący Izby Reprezentantów Trevor Mallard.

W miniony czwartek policja, próbując usunąć siłą obozowisko Konwoju Wolności, aresztowała 120 osób biorących udział w protestach– poformowała agencja Reuters. Podczas czwartego dnia policja nie aresztowała z kolei żadnego uczestnika manifestacji.

Obowiązkowe szczepienia

W Nowej Zelandii szczepienia przeciwko COVID-19 obowiązują przedstawicieli wybranych grup zawodowych: nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, policjantów i osoby zatrudnione w sektorze publicznym.

W niektórych miejscach publicznych, np. w restauracjach, w trakcie wydarzeń sportowych i religijnych, obowiązkowe jest okazanie "certyfikatu covidowe".

Czytaj też:

Kanada: Biskupi Quebecu "zaniepokojeni" segregacją sanitarną. Ale ją wprowadziliCzytaj też:

Włochy: Złagodzenie obostrzeń. Ale nowe restrykcje dla niezaszczepionych