Kraska: 22 267 zakażeń, 378 osób zmarłych z COVID-19

Wiceszef resortu zdrowia był we wtorek gościem Wirtualnej Polski. – Widzimy, że szczyt piątej fali jest za nami. Codziennie widzimy spadki. Dzisiaj to jest 38 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia. To jest duży spadek – powiedział. Jednak ocenił też, iż "dalej jest to trend, który powinien nas martwić".

Prognozy MZ

Waldemar Kraska poinformował, iż według prognoz Ministerstwa Zdrowia, pod koniec lutego tego roku w Polsce może być około 10 tys. przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 dziennie.

W ostatni poniedziałek resort podał wiadomość o 13 473 potwierdzonych przypadkach zakażeń koronawirusem. Najwięcej infekcji odnotowano w województwach: mazowieckim (2 153), wielkopolskim (1 705) oraz kujawsko-pomorskim (1 444). Natomiast zmarło 17 osób, w tym 14 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Zmiany zasad

Niedawno minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zmiany w zasadach izolacji i kwarantanny. Jak wówczas ocenił, "szczyt piątej fali mamy już za sobą". Polskie władze, podobnie jak większość europejskich państw, podjęły tym samym decyzję o stopniowym łagodzeniu tzw. obostrzeń epidemicznych. Z wypowiedzi członków obozu rządzącego wynikało również, iż zaprzestano prób forsowania ustaw segregacyjnych ze względu na status zaszczepienia przeciwko COVID-19, po upadku projektów ustaw nazywanych "lex Hoc" i "lex Kaczyński".

Z kolei wiceminister Waldemar Kraska stwierdził w miniony poniedziałek, iż "Polaków powinny wciąż obowiązywać niektóre zasady i nawyki". – Myślę, że pewne nawyki, pewne zasady, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka, to powinno z nami zostać może nie na zawsze, ale na dłuższy okres czasu, bo to pokazuje, że nie tylko jeśli chodzi o chorobę, jaką jest koronawirus, ale na przykład grypa jest skuteczne – powiedział.

