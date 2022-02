Francja skróciła ważność "certyfikatów szczepionkowych"

Przepisy dotyczą osób od 18. roku życia.

W przypadku preparatu firmy Janssen czas będzie jeszcze krótszy – jedynie dwa miesiące.

"Dawka przypominająca"

W przypadku nieprzyjęcia tzw. dawki przypominającej w wyznaczonym przez francuskie władze terminie lub braku zaświadczenia o statusie ozdrowieńca po przebytej chorobie COVID-19, "certyfikat szczepionkowy" zostanie unieważniony. Po ponownym zaszczepieniu preparatem przeciw COVID-19, dokument zostanie zaś odnowiony.

Od wtorku skrócona jest też ważność zaświadczenia o statusie ozdrowieńca – z sześciu do czterech miesięcy.

"Certyfikaty szczepień"

We Francji od początku kampanii szczepień przynajmniej jedną dawkę preparatu przyjęło 54,1 mln osób, czyli 80,3 proc. populacji. W pełni zaszczepionych jest 53 mln osób, czyli 78,7 proc. populacji. Natomiast tzw. dawkę przypominającą przyjęło 37,8 mln obywateli.

W całym kraju od 4 do 4,5 mln "certyfikatów szczepień" może stracić ważność z powodu nieprzyjęcia tzw. dawki przypominającej, jak wynika z najnowszych informacji ministerstwa zdrowia, podanych we wtorek przez Polską Agencję Prasową.

Sytuacja epidemiczna we Francji

W ciągu ostatniej doby we Francji potwierdzono 385 zgonów ze stwierdzonym COVID-19 w samych szpitalach. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła więc do 135 189. Wskaźnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców spadł do 1 487. Odsetek pozytywnych wyników testów na koronawirusa wynosi 28,9 proc.

Z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do francuskich placówek medycznych przyjęto 2 215 chorych, w tym 311 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wynosi zatem 31 532. Na OIOM-ach leczonych jest 3 296 chorych.

