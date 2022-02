Polski rząd planuje zwolnić Ukraińców z kwarantanny i okazywania wyniku testu na COVID-19

Rząd planuje wprowadzenie przepisów zakładających zwolnienie obywateli Ukrainy z kwarantanny i obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu na COVID-19 – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przepisy te mają znaleźć się w nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Polskę czeka fala uchodźców ze Wschodu?

"W rozporządzeniu przewiduje się dodanie przepisu dotyczącego zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny oraz okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" – czytamy w wykazie.

Zmiany uzasadnione są koniecznością zapewnienia płynnego przemieszczania się osób, które przekraczać będą granicę polsko-ukraińską w związku z opuszczeniem terytorium Ukrainy.

Inwazja Rosji na Ukrainę

W czwartek kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, północne oraz południowe granice Ukrainy. W nocy ze środy na czwartek Rosja rozpoczęła ostrzał ukraińskich miast. Celem agresji stały się m.in. Kijów, Charków oraz znajdujące się w obwodzie lwowskim obiekty wojskowe.

Wcześniej we wtorek do Rady Federacji, wyższej izby rosyjskiego parlamentu, wpłynął wniosek prezydenta Władimira Putina o wyrażenie zgody na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju. Rada dało zielone światło (nikt nie był przeciw).

Rosja popiera suwerenność swoich sąsiadów, ale w sprawie Ukrainy została zmuszona zrobić wyjątek – powiedział Putin. – Wiąże się to z tym, że niestety terytorium tego kraju jest wykorzystywane przez państwa trzecie do tworzenia zagrożeń dla Federacji Rosyjskiej. To jedyny powód – oświadczył, dodając, że "na Ukrainie doszło do zamachu stanu i nielegalnego przejęcia władzy".

