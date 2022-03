W każdy wtorek w oddziałach NFZ będą "ciche godziny"

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że ok. 1 na 100 osób jest w spektrum autyzmu. W Polsce to ok. 400 tys. obywateli. Co roku, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

"Cicha godzina" to czas, w którym bodźce wzrokowe i słuchowe są ograniczane. Ich nadmierne natężenie może przeszkadzać szczególnie osobom w spektrum autyzmu.

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził we wszystkich wojewódzkich oddziałach "cichą godzinę" we wtorki od godz. 14 do 15. "Potrzebujesz spokoju i wyciszenia w czasie załatwiania spraw w salach obsługi klientów NFZ? Odwiedź nas w czasie »cichej godziny« w obsłudze" – napisano w komunikacie. W tym czasie światła będą wygaszone lub przyciemnione, a telefony i komunikaty dźwiękowe wyciszone. W trakcie tej godziny, także rozmowy prowadzone są przez pracowników i klientów w sposób cichy i "niezakłócające spokoju".

"Osoby ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunowie mogą także skorzystać z wydłużonego, 30-minutowego czasu obsługi w odizolowanym, wyciszonym pomieszczeniu – poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia. Dłuższą, "cichą" wizytę może umówić każdy klient, dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta lub na stronie internetowej NFZ.

"Cicha godzina" jest coraz bardziej popularna

Czas ograniczonych bodźców dźwiękowych i wzrokowych jest praktykowany w wielu sieciach handlowych. "Ciche godziny" wprowadziły już m.in. Lidl, Stokrotka, Auchan czy Aldi. Podobne działania podejmuje też wiele galerii handlowych. W przypadku sklepów dla osób z autyzmem często dedykowane są osobne kasy. Chodzi o to, by autystyczni klienci mogli uniknąć tłoku.

